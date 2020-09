Panne in Vilshofen: Krankenhäuser verpflichtet, zu isolieren

Das Krankenhaus Vilshofen (Lkr. Passau) hat offenbar nicht rechtmäßig gehandelt, als es zwei seiner Patienten mit Corona-Symptomen in Mehrbettzimmern untergebracht hat. Wie eine Sprecherin der Uniklinik Regensburg dem BR mitteilt, seien Krankenhäuser allgemein dazu verpflichtet, infektiöse Patienten umgehend zu isolieren und entsprechende Schutzkonzepte, die unter anderem auch Ansteckungen vermeiden, umzusetzen.

Uniklinik: Patienten mit Symptomen werden sofort isoliert

Im Uniklinikum Regensburg würden demnach alle stationären Patienten unmittelbar bei der Aufnahme auf das Virus getestet. Weisen Patienten dabei Symptome auf, die eine Infektion mit dem Coronavirus vermuten lassen können, würden diese sofort auf einer Isolierstation in Einzelzimmern untergebracht, bis das Testergebnis vorliege.

Krankenhaus Vilshofen hatte Corona-Patienten nicht isoliert

Patienten, bei denen sich eine Covid-19-Erkrankung bestätigt, werden laut der UKR-Sprecherin isoliert in Einzelzimmern auf speziellen Isolierstationen untergebracht und behandelt. Am Montag hatte das Krankenhaus Vilshofen bekannt gegeben, zwei seiner Patienten mit Corona-Symptomen in Mehrbettzimmern untergebracht zu haben. Die Testungen fielen positiv aus. Mehr als 30 Corona-Fälle stehen nun möglicherweise im Zusammenhang mit der Panne im Krankenhaus.