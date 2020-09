Panne im BMW-Werk Regensburg: Sommerpause muss verlängert werden

Am Montagabend teilte BMW mit, dass die Produktion im BMW-Werk in Regensburg länger als geplant ausfallen wird. Aufgrund einer Panne am Bau kann hier nach der mehrwöchigen Sommerpause nicht wie geplant am 14. September wieder gestartet werden.

Dach einer Montagehalle muss repariert werden

Die Verschiebung sei notwendig, weil es beim Abriss alter Anlagen in einer Montagehalle zu Beschädigungen am Tragwerk des Daches gekommen ist. Die entsprechenden Reparaturen werden derzeit "rund um die Uhr und mit größter Sorgfalt ausgeführt" heißt es in einer Pressemitteilung. Der Fortgang dieser Reparaturen sei entscheidend dafür, wann die Mitarbeiter in Früh- und Spätschicht ihre reguläre Arbeit wiederaufnehmen. Der Wiederanlauf wird voraussichtlich um mindestens zwei Wochen verschoben. Bei maximaler Produktion könnte BMW in dieser Zeit hier rund 10.000 Autos bauen.

Größter Umbau seit Bestehen des Werks

Die Produktionspause im Sommer nutzt BMW stets für die Modernisierung der Fabrik. In diesem Jahr habe es den größten Umbau in der 34-jährigen Geschichte gegeben. Unter anderem hat BMW den Karosseriebau erweitert und in eine neue energiesparende Lackieranlage sowie Schwenkgehänge investiert. Künftig können im BMW-Werk Regensburg Modelle mit Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybride und Elektroautos auf einer Linie gebaut werden.