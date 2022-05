Panne beim Hubschrauber: Autobahn-Zufahrt stundenlang blockiert

Für die Rettungskräfte in Oberfranken war es ein kurzweiliger Sonntag: Neben der Massenkarambolage auf der A9 war knapp 20 Kilometer weiter nördlich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wegen eines technischen Defekts hat der Helikopter die Zufahrt zur A9 bei Münchberg im Landkreis Hof für rund zwei Stunden blockiert.

Rettungshubschrauber landet auf Autobahnauffahrt

Zuvor war es dort zu einem Verkehrsunfall gekommen, der Helikopter hatte einen Notarzt zur Unfallstelle geflogen. Wie ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage mitteilte, wollte ein 34-Jähriger von Münchberg kommend links abbiegen, um die Autobahnauffahrt Münchberg-Süd auf die A9 in Richtung Berlin zu befahren. Dabei habe der Mann den entgegenkommenden Verkehr übersehen und war mit dem Fahrzeug einer Frau zusammengestoßen. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Verletzte kommen im Rettungswagen in Kliniken

Die drei Verletzten wurden letztlich mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Sie seien bei dem Unfall weniger schwer verletzt worden als zunächst vermutet. Der Hubschrauber, der ein Problem am Rotor hatte, konnte schließlich repariert werden und hob am Sonntagabend wieder ab.