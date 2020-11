Hochmodernes Polizeiboot: Inbetriebnahme mit kleiner Panne

Ein mit neuester Technik ausgestattetes Schiff soll die Arbeit der Wasserschutzpolizei Passau erleichtern. Das neue Streckenboot WSP10 wurde heute offiziell in Dienst gestellt. Nur die Schiffstaufe missglückte.

Mehr Sicherheit auf dem Wasser

Das neue circa 15 Meter lange Boot ist mit moderner Technik ausgestattet - unter anderem mit einer Wärmebildkamera und leistungsstarken LED-Scheinwerfern. Außerdem bietet es mehr Sicherheit bei Anstoßen und Kurvenfahrten. Die Kosten von 1,3 Millionen Euro sind gut investiert, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der bei der Indienststellung in Passau dabei war. Um die anspruchsvollen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, bräuchten die Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutzpolizei eine moderne Ausstattung mit hoher Funktionalität.

Zusammenarbeit mit Österreich

Joachin Herrmann betonte im BR-Interview die Notwendigkeit einer gut ausgerüsteten Wasserschutzpolizei in Passau. Sie sei "besonders wichtig, auch durch die drei Flüsse und die Nähe zur Grenze. Für die Zusammenarbeit mit Österreich steht die Passauer Polizei ja auch ganz besonders."

Ein ähnlich ausgestattetes Polizeischiff war am Montag auch in Regensburg in Betrieb genommen worden.

Panne bei der Schiffstaufe

Begleitet wurde die Indienststellung des neuen Polizeibootes von einer Panne. Die Champagnerflasche, die von Taufpatin Simone Tucci-Diekmann, der Chefin der Passauer Neuen Presse, per Seilzugvorrichtung gegen den Bug geschlagen wurde, wollte trotz mehrmaliger Versuche nicht zerbrechen. Schließlich löste sich die Flasche vom Seil und versank ungebrochen und mit vollem Inhalt in der Donau. Das sorgte für den ein oder anderen Schmunzler bei den Anwesenden.

Altes Polizeiboot hat ausgedient

Das neue Boot ersetzt das über 30 Jahre alte Boot der Passauer Wasserschutzpolizei und ist auf einem 57 Kilometer langen Abschnitt der Donau unterwegs, dazu auch auf den Flüssen Inn, Ilz und Vils. Zudem ist das neue Wasserfahrzeug auch im deutsch-österreichischen Grenzbereich im Einsatz. Seine Besatzung überwacht mitunter gefährliche Gütertransporte, kontrolliert andere Wasserfahrzeuge und ermittelt bei Umwelt- und Fischerei-Delikten sowie bei Sachbeschädigungen - beispielsweise an Steganlagen.

Kontrolle der großen Schiffe in Passau

Peter Werner von der Wasserschutzpolizei Zentralstelle Bayern sagt, die Haupfaufgabe der Wasserschutzpolizei sei die Berufsschifffahrt. Die Kollegen kontrollieren die großen Güter- und Passagierschiffe. Es gehe ja auch schnell mal um umweltgefährdende Vorgänge, wenn zum Beispiel Abwasser ungeklärt in den Fluss geleitet wird. "Im Sommer haben wir ein Augenmerk besonders auf den Sportbootverkehr."