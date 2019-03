Sticker-Sammelalben mit Uttinger und Herrschinger Fußballern

Erst TSV Utting, dann TSV Herrsching

Weil die Aktion in Utting so gut ankam, beschloss Höcker, sie auch auf der anderen Seite des Ammersees umzusetzen – denn in Herrsching betreibt er ebenfalls einen Supermarkt. 12 Uhr Mittags war am Samstag Verkaufsstart. Einige haben sich gleich ein Dutzend Päckchen gesichert.

"Ich bin unheimlich stolz, weil der eigene Sohn mitspielt, und ich hoffe natürlich, jetzt gleich ein paar Bilder von ihm zu bekommen." Eltern

Sammelfieber am Ammersee

Zehn Wochen lang werden die Bilder erhältlich sein und auch hier große Tauschaktionen auslösen. Florian Maier, Abteilungsleiter der Fußballsparte des TSV Herrsching glaubt, dass das Album den Verein enger zusammenschweißt:

"Das ist toll, wenn der eine auf dem Schulhof sagt, ich hab am Wochenende den Torwart von der ersten Mannschaft gezogen und der andere hat den Stürmer von der zweiten, das ist eine wahnsinnig coole Aktion." Florian Maier, TSV Herrsching

Wer weiß, wenn fleißig trainiert wird, schafft es einer der Jugendspieler vielleicht sogar mal in das große Sammelalbum der Bundesligamannschaften.