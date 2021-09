Panik nach Überschallknall: Pfau bricht sich das Bein

Ein Überschallknall von einem Eurofighter hat einen Pfau in Hohenburg so sehr erschreckt, dass er in Panik davonrannte und sich dabei schwer verletzte.

1.500 Euro für Pfau in Panik

Am Dienstagnachmittag hat ein Militärflugzeug über der Oberpfalz die Schallmauer durchbrochen. Der Lärm sei noch weit entfernt zu hören gewesen sein, so auch in Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach. Wie die Polizei mitteilt hat der Knall einen Pfau auf dem dortigen Bauernhof so in Panik versetzt, dass er sich bei der Flucht ein Bein gebrochen hat.

Der Besitzer gab einen Schaden von 1500 Euro für das "wertvolle Tier" an. Zudem habe er laut Polizei gesagt, auch andere Tiere seien in Stress geraten und könnten erkranken.

Wände und Fenster wackelten

Es waren zwei laute Donnerschläge, wie von Explosionen, die am Dienstagnachmittag die Stadt Regensburg und Teile der südlichen Oberpfalz bis hin nach Niederbayern erschüttert haben. Gegen 15.40 Uhr und gut zehn Minuten später wackelten Wände und Fenster. Der Militärjet, der die Schallmauer durchbrochen hat, befand sich laut Polizei auf einem Testflug.