Panduren und Fuhrleute in Niederbayern

Die Zeiten, als Oberst Trenck im 18. Jahrhundert mit seinen wilden Horden den Bayerischen Wald in Angst und Schrecken versetzt hat, sind zwar schon lange vorbei - dennoch erinnert das große Pandurenfest an diesen Teil der Spiegelauer Geschichte. Es findet nur alle zwei Jahre statt.

Pandurenfest in Spiegelau

Das Fest beginnt am Abend mit der historischen Pandurenrast und Pandurenmusik am Dorfbrunnen im Ortsteil Klingenbrunn. Am Samstag finden in Spiegelau der Festzug mit anschließendem historischen Lagerleben statt. Am Sonntagvormittag geht das große Spektakel um 10.20 Uhr los: Die Waldmünchner Panduren marschieren vom Kurpark ab, der Ort wird an den Obristen Trenck übergeben und anschließend findet der große Festzug durch Spiegelau statt. Dazu wird es verschiedene Aufführungen, ein Markttreiben mit alten Handwerksbetrieben und ein buntes Programm für die Panduren-Kinder geben.

100 Jahre "Bad Gögging"

Bad Gögging feiert dieses Jahr ein Jubiläum: 100 Jahre lang trägt der Ort den Titel "Bad" schon. Am Samstag wird das Jubiläumsfest am Ufer der Abens am Nachmittag eröffnet. Das ganze Wochenende lang kann bei Erlebnisführungen in die Vergangenheit eingetaucht werden: Bei der Führung "Schwefeldampf und Kurkonzert" mit Schauspieleinlagen erfährt man mehr über die Entwicklung Bad Göggings vom Wildbad bis zum modernen Kurort.

Am späten Nachmittag werden jeweils Trends aus den 20ern bis 40ern bei einer historischen Modenschau vorgeführt, bevor bei Live-Musik und getanzt und kulinarische Köstlichkeiten probiert werden können. Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumsfests ist das Feuerwerk am Sonntag gegen 22 Uhr.