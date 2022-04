Pandemiebelastet: Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs

Die Corona-Pandemie macht auch den Jugendfeuerwehren in Niederbayern und der Oberpfalz zu schaffen. In den Jugendfeuerwehren lernen die Jungen und Mädchen alle Tätigkeiten, die ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau im Einsatz beherrschen sollte. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Freizeitgestaltung bei den Feuerwehren. So werden Gruppenabende und Ausflüge von den Jugendfeuerwehren organisiert, die jetzt pandemiebedingt immer wieder weggefallen sind. Die Jugendfeuerwehren sind aber dennoch optimistisch und manche verzeichnen sogar einen Zuwachs.

"Präsenzübungen fehlen"

Eine Sprecherin der Jugendfeuerwehr Bayern erklärte dem BR: Man spüre deutlich, dass die Jugendarbeit stark von der Corona-Pandemie betroffen war. Die Mitgliederzahlen sind in in Niederbayern und der Oberpfalz insgesamt eher rückläufig gewesen.

Die Jugendfeuerwehren hätten darunter gelitten, dass keine Veranstaltungen in Präsenz möglich waren. So konnten teilweise keine Gruppenstunden und Übungen stattfinden. Viele Jugendfeuerwehren versuchten demnach, die Jugendlichen mit Online-Gruppenstunden zu motivieren.

Problematik: Jugendliche erst ab 12 begeistern zu können

Daneben werde das Freizeitangebot für Jugendliche immer größer, sagt der Kreisjugendwart des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberpfalz, Fabian Kaptein. Viele hätten schon andere Hobbys, bevor sie mit zwölf Jahren zur Jugendfeuerwehr dürften. Zumindest im Landkreis Regensburg gab es trotz der Pandemie einen Zuwachs, die Mitgliederzahlen der Feuerwehren seien hier stabil, so Kaptein.

In der Oberpfalz gibt es derzeit 922, in Niederbayern 852 aktive Jugendfeuerwehren. Insgesamt sind in beiden Bezirken zusammen rund 15.000 Jugendliche aktiv.