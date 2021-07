Pandemie-Trend Camping: Aber wohin mit dem Wohnwagen?

Gerade in Städten wie Regensburg, Passau oder Landshut sind die Schattenseiten des Wohnmobil-Booms zu beobachten: Öffentliche Parkplätze oder Flächen unter Autobahn- oder Eisenbahnbrücken nutzen Eigentümer der Fahrzeuge fast das ganze Jahr über als ihren privaten Parkplatz.

Wohnmobilen ist das Parken meistens erlaubt

Doch den meisten Wohnmobilen ist es erlaubt, an diesen Plätzen zu parken, denn die Straßenverkehrsordnung erlaubt das. Ausnahme: Wenn ein Schild mit dem Zusatzzeichen "PKW" vorhanden ist, dürfen dort keine Wohnmobile parken. Vielerorts gelten aber Einschränkungen erst für Fahrzeuge, die ein Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen haben.

Außerdem darf mit dem Wohnmobil nicht in engen Straßen geparkt werden. 3,05 Meter müssen auf der anderen Straßenhälfte übrig sein, damit das Parken mit dem Wohnmobil erlaubt ist. Dasselbe gilt für Ausfahrten: Im Regelfall muss mindestens 3,5 Meter gegenüber Platz bleiben.

Wohnwagen für zwei Wochen an derselben Stelle erlaubt

Abgekoppelte Wohnwagen dürfen für zwei Wochen an derselben Stelle stehenbleiben. Die Zeit läuft von neuem an, sobald der Platz für kurze Zeit für andere Verkehrsteilnehmer freigemacht wurde. Ob der Anhänger tatsächlich bewegt wurde, wird über die Ventilstellung kontrolliert. Es gibt auch Schilder die kennzeichnen, dass an bestimmten Stellen Wohnwagen nicht erlaubt sind.

Stadel-Stellplatz bietet Abhilfe

Die Nachbarn sind meist jedoch nicht wirklich begeistert, wenn Wohnmobile die meist raren Parkplätze belegen. Und dieses Ärgernis dürfte mit dem Wohnwagen-Boom weiter zunehmen. Landwirte in der Umgebung schaffen nun Abhilfe und bieten an, Wohnmobile im ungenutzten Stadel unterzubringen. Das ist diebstahlsicher, schonend für die Wohnmobile und lässt Parkplätze auf öffentlichen Straßen frei.

Für Josef Wittmann, den Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands Regensburg-Schwandorf, ist das Geschäftsmodell Wohnwagen-Garage im Stadel nicht neu: "Alte Gebäude werden schon länger für die Unterstellung von Wohnanhängern oder anderen Anhängern genutzt. Man muss eben hier mit den Landwirten vor Ort sprechen." Besonders die Landwirte, die ihre Stallungen oder Nebengebäude nicht mehr nutzen, seien meist offen für das Geschäftsmodell, so Wittmann.

Nicht jeder Stall ist geeignet

Dabei ist jedoch nicht jeder Stall geeignet: Richtige Einfahrtshöhen, genügend Platz und ein relativ sauberer Stadel sind wichtig. Weiter sollte außerdem kein Stroh in dem alten Stadel gelagert werden, so Josef Wittmann. Denn sonst besteht womöglich Brandgefahr. Für die Bauern eigentlich eine leichte Sache, wenn Platz vorhanden ist, sagt auch Josef Schütz, selber Bauer und Erster Bürgermeister der Stadt Wörth an der Donau:

"Ich muss eine Nutzungsänderung oder einen Bauantrag stellen, ist aber kein Problem. Der Landwirt muss das dementsprechend umbauen, vielleicht einen Stromladeplatz hinzufügen, aber die meisten sind sehr anspruchslos und wollen nur ihren Wohnwagen sicher unterstellen." Josef Schütz, 1. Bürgermeister der Stadt Wörth an der Donau

Ab dreißig Euro für einen Stadel-Stellplatz

Die Kosten betragen laut Josef Wittmann vom Bauernverband in der Regel knapp dreißig bis vierzig Euro im Monat. Je nachdem wie groß der Wohnwagen ist, können höhere Kosten anfallen. Die Vorteile: Der Wohnwagen ist sicher abgestellt und geschützt vor Witterung, der Stellplatz ist günstiger als ein Parkplatz im Stadtgebiet und das alles ganz ohne Ärger mit den Nachbarn. Wörth an der Donau ist dabei schon fast Vorreiter, denn hier wurden die Bauern aktiv auf die Idee angesprochen, erzählt Bürgermeister Schütz.

Mehr freie Plätze in Zukunft vermutet

Platz gebe es für interessierte Mieter auf jeden Fall, so Josef Wittmann vom Bauernverband. Wer einen Stellplatz brauche, solle aktiv das Gespräch mit den Landwirten suchen, da es noch keine Stadel-Stellplatzbörse im Internet gebe. Wittmann vermutet außerdem, dass die Tendenz zu Stadel-Stellplatzangeboten weiter steigen werde.

Der Grund sei nicht direkt der Wohnmobil-Boom, sondern vor allem der Wandel, den die Landwirtschaft in Verbindung mit den gesellschaftlichen Vorstellungen und der Politik durchmacht. Viele Betriebe werden sich laut Wittmann umorientieren oder sogar ganz mit der Viehhaltung aufhören, wodurch viele leere Stadel entstünden.