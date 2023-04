"Palmator" auf dem Adlersberg: Dieses Jahr unterm Regenschirm

Das Starkbierfest "Palmator" am Adlersberg bei Nittendorf im Landkreis Regensburg hat in diesem Jahr trotz schlechten Wetters doch noch einige Besucher angelockt. Wie ein Polizeisprecher dem BR vor Ort bestätigte, waren zur Mittagszeit (Stand 12.00 Uhr) rund 2.000 Besucher da. "Die Lage ist ruhig, viele Leute sind schon heim, aber der Zulauf ist noch größer", so der Einsatzleiter zum BR am frühen Nachmittag. Bis dahin habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Trotz Regens zu Fuß auf den Adlersberg gepilgert

Trotz des Dauerregens haben sich einige Besucher nicht davon abhalten lassen zu Fuß zum Adlersberg in den Landkreis Regensburg zu pilgern. Für viele sei es Tradition den "Palmator" bei jedem Wind und Wetter zu besuchen.

Bilanz für Montag angekündigt

Im vergangenen Jahr, dem ersten "Palmator" nach zwei Jahren Corona-Pause, zählte die Polizei rund 10.000 Besucher. In ihrer Bilanz sprach die Polizei damals von einer erschreckenden Zahl "extrem alkoholisierter Personen". Eine Bilanz zum diesjährigen Starkbierfest auf dem Adlersberg hat die Polizei für Montag veröffentlichen.

Traditionell findet das Starkbierfest jedes Jahr am Palmsonntag am Adlersberg statt. Das Starkbier, auch "Palmator" genannt, wird von der dort ansässigen Brauerei Prössl gebraut.