Palliativmedizin: Wie Therapiehunde Sterbenden helfen können

Richard Mentl liegt auf der Palliativstation des Klinikums Memmingen auf seinem Zimmer im Bett. Heute bekommt der schwerkranke Mann Besuch von den Labrador-Hündinnen Sissi und Helga. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. "Ja, ein schönes Tier", sagt er, während er einen der Hunde streichelt, die in einem beigestellten Bett neben ihm liegen. Richard Mentl hatte in seinem Leben zwar nie einen Hund, aber "das Gefühl ist sehr schön", sagt er. Mit dabei ist auch Hundetrainerin und Palliativschwester Ivana Seger.

Durch Hunde kurz vergessen, wo man ist

Sie bildet seit 15 Jahren Therapiehunde aus, sowie auch Pflegekräfte für die Arbeit mit den Tieren am Patienten. Petra Kühndahl soll diese Aufgabe am Klinikum Memmingen bald alleine übernehmen. Die Tiere würden oft schaffen, was Medikamente nicht bewirken könnten, auch weil sie nicht über die Krankheit sprechen. "Wenn wir kommen, dann erlebst du oft einen ganz anderen Menschen, der auf einmal lachen kann und wir möchten versuchen, dass derjenige einfach mal vergisst, wo er hier ist, dass er wieder Mensch ist", sagt Ivana Seger.

"Gerade bei einem sterbenden Menschen, der nicht sterben kann, weil er so eine Unruhe entwickelt, ist es ein kleines Wunder, wenn die Hunde dann daneben liegen und der Mensch dann tatsächlich mit dem Hund im Arm stirbt", sagt Seger.

Klinikum finanziert Therapiehund über Spenden

Das Klinikum Memmingen ist eines der wenigen Krankenhäuser in Bayern neben zum Beispiel dem Klinikum in Ansbach, die auf ihrer Palliativstation künftig einen festen Therapiehund haben werden. Klinikvorstand Maximilian Mai würde sich mehr finanzielle Unterstützung wünschen. Zwar könnten Krankenhäuser von der Fallpauschale, die sie für jeden Patienten bekommen, auch einen Hund bezahlen. Doch die reiche nicht aus: In den durchschnittlichen Behandlungskosten, aus denen sich die Pauschale errechnet, sind Hunde aktuell kein Faktor.

"Wir machen das mit Hilfe unseres Fördervereins und mit unseren Spendengeldern über die Palliativstation", sagt er. Er würde sich wünschen, "dass diese wichtige Intervention vielleicht perspektivisch Einzug in die Regelversorgung findet". Auch die Ausbildung von Petra Kühndahl durch Ivana Seger finanziert das Klinikum Memmingen selbst.

Hunde können laut Palliativ-Gesellschaft auch Kosten senken

Dabei könnten Therapiehunde laut dem Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Heiner Melching, auch Kosten senken helfen, etwa für Beruhigungsmittel oder andere Medikamente.