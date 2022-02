"Pakt der Großen": Bayern und NRW fordern Energiepreisbremse

Die Energiepreise müssen runter und zwar schnell - darin sind sich die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Hendrik Wüst (CDU), einig. Beide sehen in der Energiepolitik eines der wichtigsten innenpolitischen Themen, wie sie nach einem Treffen in München deutlich machen.

Bisher hat die Bundesregierung einen Heizkostenzuschuss beschlossen, zudem hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) noch weitere Pläne für die Entlastung der Bürger angekündigt. Söder und Wüst wollen aber deutlich mehr.

Wüst und Söder fordern rasches Handeln

Klar ist: Die gestiegenen Ausgaben für Heizöl, Gas und Strom machen vielen Haushalten zu schaffen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts mussten Verbraucher für Energie zu Jahresbeginn über 20 Prozent mehr zahlen als noch ein Jahr zuvor. Heizöl war mehr als 50 Prozent teurer, Erdgas gut 30 Prozent, Treibstoff fast 25 Prozent. Und Strom kostet den Verbraucher gut 11 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern warnen angesichts der gestiegenen Energiepreise vor sozialen Härten und wirtschaftlichen Versorgungsproblemen. Deswegen müsse jetzt rasch gehandelt werden. Söder betont, es brauche eine wirksame Energiepreisbremse. Wüst ergänzt, eine warme Wohnung dürfe nicht zur neuen sozialen Frage werden. Einhellig warnen die beiden Unions-Politiker, die hohen Energiekosten belasteten auch die deutsche Wirtschaft.

Mehr Pendlerpauschale, mehr Heizkostenzuschuss

Söder und Wüst verlangen unter anderem einen deutlich höheren Heizkostenzuschuss. Laut Söder ist der aktuelle Heizkostenzuschuss nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch wollen die beiden Ministerpräsidenten für ein Ende der EEG-Umlage eintreten sowie eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme durchsetzen.

Klimaschutzziele nicht gefährden

Zugleich versichern beide Politiker, dass man den Klimaschutz dabei im Blick behalten müsse. Schnelles Handeln im Sinne der Verbraucher und der Industrie sei nun angezeigt, ohne die Ziele beim Klimaschutz zu gefährden, lautet die Formulierung der Ministerpräsidenten.

Wer freitags für den Klimaschutz demonstriere, müsse sich genauso auf die Politik verlassen können, wie diejenigen, die von einem energieintensiven Arbeitsplatz abhängig seien, verlangt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident.

Söder: "Bundesregierung vernachlässigt ländlichen Raum"

Damit der ländliche Raum nicht abgehängt werde, sei es wichtig, die Pendlerpauschale deutlich zu erhöhen, betont Söder. Der Berliner Ampel-Koalition wirft er vor, ihre Strategie konzentriere sich nur auf die Ballungsräume.

Auch Wüst kritisiert: In Berlin werde sehr stark auf die Großstädte geachtet. Bayern und Nordrhein-Westfalen richteten ihren Blick dagegen auch darauf, die Menschen in den ländlichen Regionen mobil zu halten. Doch das gehe nur, wenn die Pendlerpauschale steige, argumentiert Wüst. Beide Länder wollen daher einen gemeinsamen Antrag zur Pendlerpauschale in den Bundesrat einbringen.

"Wirtschaftspolitische Vernunft"

Am Ende der Pressekonferenz geht es wieder einmal um die von der Union viel beschworene "Versöhnung von Ökonomie und Ökologie". Söder betont in diesem Zusammenhang: "Wir brauchen neben ökologischen Patriotismus auch wirtschaftspolitische Vernunft, die fordern wir jetzt ein."

Die verstärkte Zusammenarbeit von Bayern und NRW bezeichnet Söder als "Pakt der Großen", den es jetzt brauche. Schließlich stellten beide Länder zusammen 40 Prozent der Menschen in Deutschland, 40 Prozent der Wirtschaftsleistung und 30 Prozent der Fläche. Beide Ministerpräsidenten verbinde die Sorge um die Zukunft, insbesondere um die Arbeitsplätze wegen des Themas Energie. Die Bundesregierung müsse mehr liefern als nur Worte. Es brauche "Taten, Pläne und Konzepte".