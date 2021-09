Paketzusteller in Kirchzell von eigenem Auto überrollt

Um ein Paket auszuliefern, hielt ein Paketzusteller in der Flurstraße in Kirchzell an und stieg aus seinem Auto aus. Der 26-Jährige verließ seinen Kleintransporter allerdings, ohne die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Laut Polizeiinspektion Miltenberg machte sich der Transporter so selbstständig und rollte zurück.

Transporter überrollt Paketzusteller

Als der 26-jährige das bemerkte, wollte er sein Fahrzeug noch aufhalten. Im Bereich der Fahrertüre ist er aber hingefallen und wurde vom linken Vorderreifen erfasst und überrollt. Der Transporter rollte weiter gegen einen Verteilerstromkasten, welcher komplett zerstört wurde. Das Fahrzeug kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen, so die Polizei.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten in Krankenhaus

Der schwer verletzte 26-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Transporter wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Vorgarten geborgen. Die Pakete und Briefe des Zustellerfahrzeuges wurden an eine zuständige Person des Arbeitgebers übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 6.600 Euro.