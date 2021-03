Paketzusteller-Bande unterschlägt Waren im Wert von 50.000 Euro

Die Polizei ermittelt gegen 17 Paketzusteller, die nicht zustellbare Pakete unterschlagen haben sollen. Es handelt sich um eine rumänische Bande, die dadurch Waren im Wert von 50.000 Euro erbeutete, teilt die Polizei Deggendorf mit. Einige der Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Pakete unter falschen Namen bestellt

Die Masche war folgendermaßen: Ein 30-jähriger Rumäne, der von der Polizei als "Kopf der Bande" bezeichnet wird, bestellte Waren bei verschiedenen Internetanbietern. Er gab Namen an, die unter den Adressen nicht gemeldet sind. Weil er genau wusste, wo seine Helfer Pakete austragen, waren diese Sendungen nicht zustellbar. Sie wurden von den Paketboten einbehalten und später unter anderem auf Ebay weiterverkauft. Wieviel dabei erbeutet wurde, ist unklar.

Paketzusteller bei unterschiedlichen Firmen beschäftigt

Die Polizei ermittelte, dass es sich bei den Männern um Rumänen handelt, mit einer zeitlich begrenzten Arbeitserlaubnis in Deutschland. Sie heuerten für unterschiedliche Zustellfirmen an. Die Aktionen der Täter reichen weit über den Landkreis Deggendorf hinaus, so die Polizei