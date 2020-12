Paketbote baut in Lichtenfels zwei Unfälle an einem Tag

Gleich zwei Unfälle an einem Tag hat ein Paketbote in Lichtenfels gebaut. Der erste Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Dienstagvormittag im Lichtenfelser Stadtteil Schney.

Paketbote fährt in Lichtenfels rückwärts

Dort fuhr der 52-Jährige auf einer Straße rückwärts, nachdem er an einer Lieferadresse vorbeigefahren war und nicht wenden wollte. Dabei rammte der Fahrer ein hinter ihm fahrendes Auto.

Disponent bewegt Paketboten zur Umkehr

Keine fünf Stunden später fuhr der Paketbote im Stadtteil Trieb gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug und machte sich aus dem Staub. Erst als sein Disponent ihm eineinhalb Stunden später telefonisch mitteilte, dass er gesucht werde, fuhr er zur Unfallstelle zurück und stellte sich, so die Polizei auf Nachfrage des BR.

Ermittlungen wegen Unfallflucht in Lichtenfels

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.500 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.