Pärchen von Isar mitgerissen: Slackliner wird zum Retter

Ein Slackliner hat am Mittwochnachmittag zwei in die Isar gefallenen Menschen vermutlich das Leben gerettet. Eine 28-jährige Frau wollte am Nachmittag am Isarufer ihre Füße kühlen, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser, so die Feuerwehr. Ihr 29-jähriger Freund wollte sie noch festhalten und fiel ebenfalls.

Slackliner wird zum Retter

Beide wurden von der Isar mitgerissen, durch eine Walze gezogen und nach 200 Metern gegen eine Beckenmauer des Maximilianswerkes gespült. An der Mauer konnten sie sich allerdings nur noch mit letzter Kraft festklammern. Ein Slackliner hörte ihre Hilferufe, nahm seine Bänder, knotete sie zusammen und warf dem Pärchen das Seil aus zusammengebundenen Seilschlingen zu. So konnten sich die beiden daran festhalten, bis die Feuerwehr eintraf.

Mit Steckleitern überbrückten die Retter die etwa fünf Meter Höhenunterschied und holten das Pärchen aus der Isar. Mit einer leichten Unterkühlung, aber weitgehend unverletzt kam es in eine Klinik.