Pädophiler Kinderarzt soll in Sicherungsverwahrung

Zu 13,5 Jahren Haft war der Kinderarzt Harry S. aus Augsburg bereits verurteilt worden, im aktuellen Revisionsverfahren geht es darum, ob bei dem Angeklagten aufgrund seiner Pädophilie eine sogenannte verminderte Steuerungsfähigkeit, also eine Form der Schuldunfähigkeit, vorliegt. Am kommenden Dienstag soll das Urteil fallen.

Staatsanwaltschaft bleibt bei ihren Forderungen

Der bereits einmal verurteilte Mediziner hatte Revision eingelegt, die bis vor den Bundesgerichtshof gegangen war. Die Staatsanwaltschaft blieb in ihrem Plädoyer allerdings bei den bisherigen Forderungen: Sicherungsverwahrung und ein umfassendes Berufsverbot, sodass der Verurteilte auch in keinem anderen medizinischen Bereich arbeiten kann.

Der Angeklagte kommt zu Wort

In einem Schlusswort hatte sich der angeklagte Mediziner am letzten Verhandlungstag des Revisionsprozesses an das Gericht gewandt. Er wolle sich für das Unheil entschuldigen, das er angerichtet habe und für das er sich fürchterlich schäme. Die Verteidigung forderte, das Strafmaß aus dem ersten Prozess auf acht Jahre zu reduzieren und auf die anschließende Sicherungsverwahrung und ein Berufsverbot zu verzichten. Dem Arzt dürfe nicht auch noch der letzte Ausweg verbaut werden, so die Anwälte von Harry S. zur Begründung.

"Wolf im Schafspelz"

Die Staatsanwaltschaft sprach in ihrem Plädoyer hingegen von Harry S. als einem "Wolf im Schafspelz". Einerseits habe S. als Kinderarzt gearbeitet, andererseits seien Kinder vor ihm aufgrund seiner pädophilen Veranlagung nicht sicher, weder im eigenen Bekanntenkreis noch auf der Straße.

Ungünstige Sozialprognose

Die vom Gericht und von der Verteidigung beauftragten Gutachter hätten dargelegt, dass die Sozialprognose des Angeklagten äußerst ungünstig sei. S. sei ein "Hangtäter, der weiter für die Allgemeinheit gefährlich ist", so die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer. Jedes Kind könne Opfer werden, und die Gefahr, die durch S. ausgehe, bleibe bis ins hohe Alter des Angeklagten bestehen.

Sicherungsverwahrung und Berufsverbot

Deswegen müsse die Sicherungsverwahrung laut Staatsanwaltschaft zwingend bestehen bleiben. Auch eine Einschränkung des Berufsverbots kommt für die Staatsanwaltschaft nicht in Frage. Sollte S. jemals wieder als Mediziner tätig werden, hätte er wieder Zugang zu Medikamenten. S. hatte laut eigenem Geständnis einige seiner insgesamt 21 Opfer teilweise mit Medikamenten betäubt, um sich anschließend an ihnen zu vergehen.