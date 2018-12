Pädophiler Augsburger Kinderarzt laut Gutachter schuldfähig

Die Serafin-Unternehmensgruppe will die 1,5 Millionen Euro für die Mitarbeiter auf Treuhandkonten überweisen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Eigentümerin der Gersthofer Backbetriebe kritisiert Gewerkschaft

Gleichzeitig betonte die Unternehmensgruppe: "Eine solche Unterstützung durch den Gesellschafter stellt im Falle von Insolvenzen eher die Ausnahme dar". Man sei sich der Verantwortung bewusst und habe in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter eine schnelle und unbürokratische Lösung erarbeitet, damit die Beschäftigten kurzfristig Geld erhielten. Die Sozialplanverhandlungen würden von der Gewerkschaft NGG hingegen blockiert, kritisierte Serafin.

Geld für Gehälter und mehr

Von den 1,5 Millionen Euro soll unter anderem das ausstehende Weihnachtsgeld und der von den Gersthofer Backbetrieben geschuldete Dezember-Lohn kurzfristig ausgezahlt werden. Der restliche Betrag von rund einer Million Euro stehe für weitere Zahlungen an Arbeitnehmer zur Verfügung. Die Verteilung werde in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit und dem Betriebsrat festgelegt.

Das Geld werde dann von einem Treuhänder ausgezahlt, sobald die Verhandlungen zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat hinsichtlich eines Sozialplans abgeschlossen seien.

Separate Lösung für Lechbäck

Für die Mitarbeiter des Unternehmens "Lechbäck", das zu den insolventen Backbetrieben gehört, werde zu gegebenem Zeitpunkt eine separate Lösung erarbeitet. Diese erhielten im Moment noch ihre Löhne für drei Monate aus dem Insolvenzgeld.

Serafin: Staatliches Insolvenzgeld ging an Mitarbeiter

Die Serafin-Unternehmensgruppe hat die Behauptung der Gewerkschaft zurückgewiesen, in den vergangenen drei Monaten finanzielle Reserven durch das vom Staat bezahlte Insolvenzgeld geschaffen zu haben. Vielmehr sei das Insolvenzgeld direkt an die Mitarbeiter geflossen und nicht an die Unternehmensgruppe.

Subventionen für Gersthofer Backbetriebe

Serafin habe außerdem den Geschäftsbetrieb zum Schluss nur durch den Zuschuss eigener Finanzmittel aufrechterhalten können. Trotz dieser Entlastung habe die Bäckerei aufgrund des rapiden Umsatzrückgangs auch in dieser Zeit erhebliche Verluste erwirtschaftet.