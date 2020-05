Pädagoge baut Gitarren aus Zigarrenkisten und Bierfässern

Seit rund 40 Jahren baut Frank Hebing Gitarren aus Zigarrenkisten. Normalerweise bietet er Eigenbau-Kurse an. Derzeit aber sitzt er in seiner Werkstatt in Seßlach (Lkr. Coburg) und baut.

Vollblut-Handwerker versus Vollblut-Musiker

Der Gitarrenbau begann für den gelernten Elektrotechniker mit einer schrecklichen Erkenntnis:

"Ich wollte immer ein guter Musiker sein, ich bin aber Keiner. Ich durfte früher nur in Bands spielen, weil ich alles reparieren konnte." Frank Hebing, Gitarrenbauer

Frank Hebing ist eben doch Vollblut-Handwerker und kein Vollblut-Musiker, wie er selbst sagt. Auf seinem Dachboden stapeln sich hunderte Zigarrenkisten. Material hat er also genug und Zeit aktuell auch, aber nicht jede Kiste eignet sich für eine Gitarre. Mit seinem Finger klopft der Sonderpädagoge die Zigarrenkisten sorgfältig ab und fällt dann sein Urteil.

"Die Sachen wurden früher weggeschmissen und bieten einen guten Klang und die hat man sich genommen und einfach nur einen Besenstiel oder ähnliches dran gemacht und man hatte eine Geige, Fidel oder ein Banjo." Frank Hebing, Gitarrenbauer

Jede Gitarre klingt anders, je nachdem wie die ursprüngliche Zigarrenkiste verleimt war. Natürlich spielt außerdem der Gitarrist eine Rolle.

E-Gitarren der Favorit

Seit rund 40 Jahren baut Frank Hebing jetzt Gitarren. Am liebsten stellt er E-Gitarren aus den Kisten her, mit drei oder sechs Saiten. Dazu verbaut er Tonabnehmer, Verstärker und Klinkenstecker und recycelt dabei noch Abfall.

Gitarren aus Paletten und Fässern

Schon früher standen Zigarrenkisten als Material zur Verfügung. Doch Frank Hebing baut auch aus anderen Materialien Gitarren, zum Beispiel aus Holzpaletten oder Bierfässern. Seine persönliches Herzstück wurde aus einer Champagnerkiste gebaut. Drei bis vier Tage arbeitet er an einer Gitarre. Der Kaufpreis beträgt zwischen 300 und 1.000 Euro.