Paar verteilt 9.000 Plätzchen an Trucker

Bianca und Richard Eisele aus Erkheim wollen Lkw-Fahrern eine Freude machen und fahren dazu am ersten Weihnachtsfeiertag rund 9.000 Plätzchen auf Autobahnparkplätzen aus. Dort verbringen etliche Fahrer die Feiertage in ihren Lastwagen, damit nach Weihnachten die Regale in den Supermärkten wieder voll sind, die Post rechtzeitig ankommt oder an den Tankstellen genug Kraftstoff verfügbar ist.

650 Tüten waren vergangenes Jahr zu wenig

Mehr als 800 Tüten mit Vanillekipferln, Kokos-Nuss-Makronen oder Spritzgebäck packen Bianca und Richard Eisele für ihre Aktion mit dem Namen "Weihnachtsengel" ein. Allein im Unterallgäu werde man diese voraussichtlich problemlos an den Mann oder an die Frau bringen, so viele Lkw stünden auf den Rastplätzen. Im vergangenen Jahr hätten 650 Tüten nicht gereicht.

Der Chef springt für Richard Eisele ein

"Die Parkplätze Aichstetten, Illertal und Türkheim waren bis auf den letzten Platz voll, die waren sogar schon quergestanden", sagt Bianca Eisele, und weiter: "Da hat mir das Herz geblutet, weil wir wissen, wie das ist, die Nächte auf der Autobahn zu verbringen, und deswegen habe ich diese Aktion ins Leben gerufen". Die Eiseles sind beide Lkw-Fahrer, Bianca hat aus familiären Gründen zuletzt in der Disposition einer Spedition gearbeitet. Richard Eisele hat heute freibekommen; sein Chef übernimmt seine Tour, damit er Zeit zum Plätzchen-Einpacken hat.

Tour über die A7 und die A96

Am Vormittag des 25. Dezember soll es dann losgehen: "Wir fangen im Kammlachtal an, das ist der erste Parkplatz, dann fahren wir weiter nach Türkheim auf den Autohof. Dann geht's weiter nach Erkheim, von dort weiter auf den Parkplatz vor Memmingen, dann hoch bis Illertal, dann in Altenstadt drehen und wieder runter bis Aichstetten", beschreibt Richard Eisele die Tour über die A96 und die A7.

Seit Anfang Dezember wurde gebacken

Für die "Weihnachtsengel"-Aktion hat Bianca Eisele seit Anfang Dezember etliche Stunden gebacken. Sechs weitere Frauen aus dem Allgäu haben sie dabei unterstützt. Im vergangenen Jahr seien manchem Lkw-Fahrer die Tränen gekommen, als die Eiseles mit ihrer süßen Fracht über die Autobahnparkplätze tourten. Das ist ihnen Motivation genug.