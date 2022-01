Paar in Mistelbach tot aufgefunden - Tatverdächtiger stellt sich

In Mistelbach im Landkreis Bayreuth ist am frühen Sonntagmorgen ein Ehepaar gewaltsam zu Tode gekommen. Anwohner hatten Hilferufe gehört und die Polizei per Notruf alarmiert. Die Beamten fanden die 47 Jahre alte Frau und ihren 51-jährigen Ehemann mit Stichverletzungen im Keller leblos vor, teilte die Polizei mit.

Tatverdächtiger wird nach Großfahndung festgenommen

Die Polizei fahndete daraufhin mit einem Großaufgebot nach einem tatverdächtigen 18 Jahre alten Mann. Dieser habe sich schließlich selbst gestellt, teilte die Polizei weiter mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich nicht um den Sohn des getöteten Ehepaars. Der 18-Jährige wurde in Bayreuth festgenommen. Kripo und Staatsanwaltschaft Bayreuth ermitteln nun gegen den Mann. Motiv und Hintergründe der Tat seien unklar.

Ehepaar ließ Tatverdächtigen im Haus übernachten

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 18-Jährige berechtigt in dem Anwesen des Ehepaars in Mistelbach aufgehalten haben. Er habe die Nacht bei dem Ehepaar verbracht. "Er ist nicht eingebrochen. Er wurde hereingelassen", sagte ein Polizeisprecher. Der Tatverdächtige wird am morgigen Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.