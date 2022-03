P-Seminar: Schweinfurter Gymnasiasten für Planetenweg geehrt

Bayernweit sind es nur eine Handvoll von Schulen, die die Auszeichnung P-Seminarpreis 2022 bekommen. Eine der Schulen ist das Olympia-Morata-Gymnasium Schweinfurt. Das bayerische Kultusministerium hat die Schülerinnen und Schüler des dortigen P-Seminars Geographie für ihren Planetenweg geehrt.

Info-Stationen zu Planeten des Sonnensystems

Dieser verläuft in den Fluren von Sennfeld und Gochsheim im Landkreis Schweinfurt. Auf dem besonderen Lernpfad wurden die acht Planeten des Sonnensystems an einzelnen Stationen in maßstabsgetreuer Entfernung und Größe nachgebaut und mit analogen und digital abrufbaren Informationen versehen.

Die Verwirklichung des Planetenwegs wurde unter anderem ermöglicht durch eine Förderung der beiden betreffenden Gemeinden und des Regionalbudgets der interkommunalen Allianz der "Mainbogen-Gemeinden", das kleine Projekte im ländlichen Raum unterstützt.

Staatssekretärin Stolz lobt Arbeit der Schweinfurter Gymnasiasten

Staatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler), die selbst aus dem unterfränkischen Landkreis Main-Spessart stammt, gratulierte zur Auszeichnung. Das P-Seminar sei seit Jahren ein Aushängeschild für die berufliche Bildung an unseren Gymnasien. "Die Schülerinnen und Schüler des Olympia-Morata-Gymnasiums haben eindrucksvoll bewiesen, wie souverän sie mit externen Partnern zusammenarbeiten und kooperieren können. Zudem haben sie im Rahmen ihrer Projektarbeit höchste Professionalität bei der Recherchearbeit und bei der konkreten Umsetzung an den Tag gelegt. Meinen Respekt für so eine überzeugende Leistung", sagte Stolz.