P-Seminar-Preis für Erlenbacher Schülerzeitungs-App

Bei der Preisverleihung in München hat die Erlenbacher Schülerzeitungs-App "Bapp" einen von vier Hauptpreisen für die Landessieger abgeräumt. Kultusminister Michael Piazolo (FW) hat die Schüler und ihre beiden Lehrer, David Hohm und Florian Prager, am Montag ausgezeichnet. Unter den 23 prämierten P-Seminaren der Vorrunde waren zwei weitere Projekte aus Unterfranken: Ein P-Seminar des Würzburger Matthias-Grünewald-Gymnasium (Audioguides zur Geschichte Würzburgs) sowie des Johann-Schöner-Gymnasiums Karlstadt (Kochbuch: "So kocht die Karschter Oma").

BR-Journalisten halfen bei der "Schülerzeitungs-App"

Das siegreiche P-Seminar "Schülerzeitungs-App" wurde unter anderem durch den Bayerischen Rundfunk unterstützt. Journalisten aus dem Studio Franken in Nürnberg und dem Studio Mainfranken in Würzburg hatten die Gymnasiasten fachlich begleitet - beim Entwickeln und Programmieren der App, aber auch beim Erstellen journalistischer Inhalte. Nun werden die Schülerzeitungs-Redakteure mit der Trophäe und 500 Euro Preisgeld belohnt.

"Bapp" - eine App mit Berichten rund um Schule und Region

Die "Bapp" soll die bisherige Schülerzeitung am HSG - die Bunkerpost - ablösen und die journalistischen Inhalte aus Schulleben und Region bei der Zielgruppe wieder beliebter machen. Dazu haben sich Schüler aus den Fachrichtungen Deutsch und Informatik ein Jahr lang zusammengetan und eine moderne App entwickelt. Die App ist für Android-Smartphones konzipiert und kann im Google-Playstore heruntergeladen werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die App nur für Schüler, Eltern und Lehrer freigeschaltet.

Vier Landessieger bei bayerischem P-Seminar-Preis 2019

Der P-Seminar-Preis wird seit 2011 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und seinen Kooperationspartnern ausgeschrieben. Als Partner beteiligt sind die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und die Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG.