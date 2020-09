"Ozapft" wird - in rund 50 Lokalen bei der WirtshausWiesn

Bild

Für Oktoberfest-Fans gibt es jetzt - neben dem "Sommer in der Stadt" - die "WirtshausWiesn". Sie beginnt genauso wie das Oktoberfest. Denn in den meisten der über 50 Lokale in der Stadt München und im Umland wird am 19. September mittags "ozapft".

© BR/Birgit Grundner