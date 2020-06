Overtourism und Werbekampagnen: "Urlaub daheim" spaltet Schwaben

Tourismus in Bayerisch Schwaben: Das sind die Königsschlösser, der Bodensee - und fünf Milliarden Euro Umsatz, zumindest in einem normalen Jahr. Das diesjährige Motto "Urlaub daheim" birgt für die Region viele Chancen, aber auch Risiken: Während die traditionellen Urlaubsregionen im Allgäu teilweise mit "Overtourism" kämpfen, werden andere Landkreise touristisch kreativ.

Allgäu und Bodensee

Hier war in der Vergangenheit vor allem die große Zahl der Tagesausflügler ein Problem: So mussten Mitte Juni an einem Wochenende mehrere Zufahrtsstaßen rund um Oberstaufen gesperrt werden, weil viele wild geparkte Autos Wege versperrten - zum Beispiel für Rettungsfahrzeuge.

Die Natur leidet unter zu viel Tourismus

Unter zu viel Tourismus kann auch die Natur leiden, das befürchten zumindest die Ranger vom Naturpark Nagelfluhkette in Gunzesried. Auf den Wegen bleiben, Müll vermeiden, Hunde anleinen und bestenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen: Zu den üblichen Regeln für naturverträgliches Verhalten kommen heuer verschiedene Infektionsschutzmaßnahmen, beispielsweise das Abstandsgebot auf stark besuchten Wanderwegen.