Overtourism im Nationalpark Bayerischer Wald

Der 1.373 Meter hohe Berg Lusen, der sechsthöchste im Bayerischen Wald, gehört zu den beliebtesten Zielen in der Region. Im Sommer für Wanderer und jetzt im Winter für Schneeschuh- und Skitourengeher. Grundsätzlich ist das kein Problem, aber es halten sich längst nicht alle an das strenge Wegegebot im Nationalparkkerngebiet, wie Ranger Sigi Schreib sagt. Seit 25 Jahren ist er bei der "Nationalparkwacht".

"Hier, auf der rechten Seite zwei Skispuren. Das ist der Klassiker: Die kürzen ab auf die Lusenstraße runter und dann sagen sie: Da spare ich mir noch 150 Meter, wenn ich die Abkürzung nehme. Warum am Wanderweg vorne, wenn man durch die Wildnis auch fahren kann?" Ranger Sigi Schreib

Auerhühner durch rücksichtslose Wanderer in Lebensgefahr

Diese Rücksichtslosigkeit gefährdet im Winter vor allem die seltenen Auerhühner. Noch immer ist die Schneedecke hier oben meterdick. Deswegen bewegen sich die bis zu fünf Kilogramm schweren Tiere nur wenig, verstecken sich oft nur ein paar Meter von den vielbegangenen Wanderwegen entfernt. Die Tiere wissen, normalerweise droht ihnen dort keine Gefahr. "Wenn dann Leute einfach in diesen Lebensraum eindringen, dann muss der Vogel flüchten. Das kann - wenn das mehrmals passiert - zum Tod der Tiere führen. Deswegen haben wir hier auch ein markantes Schild", sagt Schreib.

Schilder warnen vor dem Verlassen der markierten Wege

Die großen, weiß-blauen Schilder mit dem imposanten Auerhahn drauf sind eigentlich nicht zu übersehen. Eindringlich bittet der Vogel mit aufgestellten Schwanzfedern, Zitat: "Bitte liebe Schneeschuh- und Skitourengeher, verlasst die markierten Wege nicht." Trotzdem führen frische Spuren im Schnee an genau diesen Schildern einfach vorbei. Pure Ignoranz der Natur gegenüber, ärgert sich Sigi Schreib: "Wo schon Spuren sind, sagen die Leute: Das kann nicht so verboten sein, wenn hier die Leute gehen - da gehen wir nach."

Mit Leuten ins Gespräch kommen, um Natur zu schützen

Diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, zu erwischen, sei sehr schwer, meint Sigi Schreib. Er, dem der Wald und die Natur am Herz liegen, kann und will die Übeltäter nicht auf den verbotenen Pfaden verfolgen. Er setzt darauf, mit so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch zu kommen.

"Wir wollen den Leuten sagen: Seht nicht nur euch und euren Freizeitwert, sondern seht auch, dass hier seltene und sensible Tiere wohnen." Ranger Sigi Schreib

Touren durch streng geschützte Refugien

Inzwischen weisen Internetportale sogar Touren aus, die mitten durch streng geschützte Refugien seltener Wildtiere führen. Freizeitspotler sind mit Stirnlampen ausgerüstet, auch noch spät in der Nacht unterwegs und GPS-Geräte lotsen sie sicher in jede noch so abgelegene Ecke des Naturschutzgebiets.

Geringe Geldstrafen im Bayerischen Wald, hohe Strafen in Tschechien

Tatsächlich können Ranger schwere Verstöße gegen die Naturschutzregeln im Nationalpark anzeigen. Die Bußgelder aber sind gering. Anders in Tschechien, dort sind bis zu 4.000 Euro Strafe fällig, wer im Nationalpark abseits der Wege erwischt wird.

Zu viele Menschen unterwegs?

Der Druck auf die Natur wächst: Gut eine Million Gäste werden in der Naturschutzzone im hinteren Bayerischen Wald an der Grenze zu Tschechien pro Jahr gezählt. Sie suchen unberührte Natur und bewirken oft das Gegenteil.

"Es sind am Lusen unglaublich viele Leute unterwegs. Da kommt man allmählich zu der Annahme: Mehr dürften es nicht werden. Noch würde ich aber sagen, passt es." Ranger Sigi Schreib

Naturschutz und Freizeitspaß - es passt eben nur dann zusammen, wenn sich auch alle an gewissen Regeln halten.