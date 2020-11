Outfit für Wandergesellen: Der Kluftschneider von Thierstein

Der Schneider Peter Werner aus Thierstein im Landkreis Wunsiedel bekommt immer mehr Kundschaft. Ausgelernte Schreiner, Maurer und Zimmerleute aus ganz Deutschland lassen sich von ihm ihre Handwerkerkluft fertigen. In den weiten Hosen und schwarzen Jacken gehen sie dann auf Wanderschaft.

Der Kluftschneider näht Jacken mit vielen, vielen Taschen

Die Westen, Jacketts und Klufthosen müssen vor allem stabil sein und viele Taschen haben, in denen sie so viele Dinge wie in einem Rucksack unterbringen können. Denn die Wandergesellen haben ansonsten nur noch ein Bündel mit dabei, wenn sie auf der Walz sind.