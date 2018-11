Outdoormode aus der Heimat

Peter Räuber verbringt seine Zeit am liebsten auf dem Berg. Im Sommer beim Biken, im Winter beim Langlaufen. Aber die Sport-Kleidung stellte ihn nicht zufrieden. Also hat er Maloja gegründet.

"Die große Vision war eine Modemarke zu gründen, die im Funktionsbereich starke Design-Einflüsse entwickelt." Peter Räuber, Gründer von Maloja

Mittlerweile hat Peter Räuber mit seinem Partner Klaus Haas eine oberbayerische Erfolgsstory vorzuweisen. Ihre Mode verkaufen sie weltweit. Jedes Jahr überlegen sie sich ein Motto: mal "Ethno", mal "Rock’n’Roll". Siebzig Prozent der Kleidung stellen sie in europäischen Produktionsstätten her, vor allem in Bulgarien und Portugal, sagt Klaus Haas. Man arbeite sehr stark mit Naturmaterialien. Hanf sei ein Beispiel, wenig Pestizide, wenig Wasser und ein antibakterielles Material.

Firmensitz auf dem Bauernhof

Entwürfe, Design und Prototypen entstehen in der Zentrale, in der auch täglich für das 40-Mann-Team gekocht wird: einem umgebauten Bauernhof in Rimsting im Chiemgau. „Dass es hier im Chiemgau und auf dem Bauernhof stattfindet ist der wesentliche Ansatz“, sagt Peter Räuber. „Wir betreiben die Firma seit 14 Jahren. Ich kann an der Hand abzählen, wie viele Geschäftsreisen ich unternommen habe.“

Heimische Unternehmen legen Wert auf Nachhaltigkeit

Outdoor-Mode? Ein Wachstumsmarkt in Deutschland, sagt der Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Zwar spielt Deutschland bei der Herstellung von Sporttextilien – bis auf einige Spezialmaterialien - kaum eine Rolle, aber die hier ansässigen Firmen legen Wert auf hohe Umwelt- und Sozialstandards, so der Verband. Immer mehr Naturstoffe kämen zum Einsatz, aber auch recycelte Materialien aus Nylonabfällen wie Teppichresten, Fischernetzen oder Plastikflaschen.

Startup auf Bayerisch

Heimatverbunden, bergnah kombiniert mit Designanspruch – ein Zeitgeist, dem auch die Gründer von Templeton Outerwear folgen, ein Label aus Füssen, das Street-Style in die Snowboardmode bringt. Doghammer aus Rosenheim macht FlipFlops zum Wandern. Und auch Adele Bergzauber aus Kempten widmet sich der funktionalen Bergsportmode.

"Ich habe fleißig Mützen gehäkelt und übers Internet verkauft. Als ich das dann perfektioniert hatte, bin ich übergegangen zum Nähen." Holger Riedisser, Gründer von Adele Bergzauber.

Beigebracht hat ihm das Nähen Adele, eine Freundin seiner Oma – nach ihr hat er sein Label benannt. Das war 2011. Mittlerweile ist das Label gewachsen, Holger macht nur noch die Prototypen selbst. Genäht werden seine Teile in Polen und Portugal. Von seiner Werkstatt aus hat er es nicht weit in die Allgäuer Bergwelt. Dort testet er zum Beispiel seine Funktionshosen. Stilbewusste Sportmode-Macher mit den Bergen vor der Haustür – das ist Startup auf Bayerisch.