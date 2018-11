In Bayreuth findet heute um 18.00 Uhr der erste Outdoor-Rettcampus der Bergwacht Bayreuth statt. In der Notfall-Sanitäter-Schule in der Weiherstraße zeigen die Mitglieder, wie die komplette Rettungskette funktioniert – vom Unfall bis zum Abtransport des Patienten. Sie erklären außerdem, wie man als Ersthelfer im Notfall richtig reagiert und wie wichtig es ist, als Erstes einen Notruf abzusetzen.

Outdoor-Unfälle im Zentrum

Dabei stehen Unfälle oder gesundheitliche Probleme im Zentrum, die beispielsweise beim Wandern, Skifahren oder Mountainbiken passieren können. Das sind zudem meist Gebiete, die mit dem Rettungswagen schwer zu erreichen sind, wie etwa das Fichtelgebirge. Solche Regionen sind das Einsatzgebiet der Bergwacht.

"Uns geht es darum, den Menschen die Angst vor dem Helfen zu nehmen. Nicht zu helfen wäre schlimmer als zu helfen und dabei etwas falsch zu machen. Und einen Notruf absetzen kann wirklich jeder." Michael Eichner, Bergwacht Bayreuth

Beim Outdoor-Rettcampus ist außerdem ein Mann aus Kronach dabei, der beim Langlaufen am Ochsenkopf einen Herzstillstand hatte. Er hat nur überlebt, weil Ersthelfer ihn direkt auf der Loipe wiederbelebt haben. Die Mitglieder der Bergwacht zeigen ganz konkret, was bei der Reanimation zu beachten ist. Außerdem geht es um die stabile Seitenlage, Verbände und das Wärmen eines Verletzten. Sportmediziner Jürgen Zapf und Notarzt Nico Petterich geben ebenfalls Tipps.

Bergwacht Bayreuth immer in Bereitschaft

Die Bereitschafter der Bergwacht sind 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche per Pieper erreichbar – und rücken jederzeit aus. Mit ihren Suchhunden helfen sie zum Beispiel auch bei der Suche von Vermissten.

"Die meisten Einsätze haben wir wegen verletzten Mountainbikern. Wenn sie gegen einen Baum fahren oder springen, werden sie teilweise schwer verletzt. Die Wirbelsäule wird in Mitleidenschaft gezogen. Dann brauchen wir die Gebirgstrage. Im Winter sind es die Skifahrer, die auf der Piste stürzen. Meistens verdrehen sie sich das Knie oder brechen sich das Handgelenk." Lena Hertrich, Bergwacht Bayreuth

Neue Mitglieder gesucht

Die Bergwacht Bayreuth arbeitet komplett ehrenamtlich und ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern. "Das Schöne ist die Kameradschaft. Wir sind eine große Familie. Man hat ein schönes Hobby, ist viel draußen und tut auch noch was Gutes, indem man anderen Menschen hilft", so Hertrich.