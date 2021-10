Outdoor-Messe "Abenteuer & Allrad" in Bad Kissingen gestartet

Am Freitag ist die 22. Offroad-Messe "Abenteuer & Allrad" in der Nähe von Bad Kissingen gestartet. Eigentlich war der Beginn der Messe bereits für den Donnerstag vorgesehen gewesen. Durch den Herbststurm Ignatz musste allerdings kurzfristig umdisponiert werden. Bäume wurden vom Sturm umgerissen und blockierten die Zufahrt des Messegeländes. Wie es auf der Homepage der Messe heißt, behielten aber alle Eintrittskarten ihre Gültigkeit und können an einem anderen Messe-Tag eingelöst werden.

Messe mit über 350 Ausstellern

Die Offroad-Messe seht in diesem Jahr unter dem Motto "Mit Abstand. Unerreicht" und ist mit über 350 Ausstellern aus aller Welt die wohl bedeutendste Veranstaltung ihrer Art in Europa. Auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern unter freiem Himmel wird hier alles im Bereich Geländefahrzeuge, Camping und Abenteuerreisen präsentiert. In diesem Jahr werden auch Elektro-Quads und E-Bikes ausgestellt. Auf diversen Geländeparcours können Interessierte auch selbst verschiedene Fahrzeuge ausprobieren. Veranstaltungsort ist ein ehemaliges Militärgelände oberhalb Bad Kissingens nahe des Stadtteils Reiterswiesen.

Treffpunkt für Globetrotter

Zur "Abenteuer & Allrad" gehört auch ein buntes Rahmenprogramm mit Konzerten, Vorträgen und Mitmachaktionen. Konstantin Abert wird über sein Allrad- Abenteuer in Russland berichten. Tanja und Denis Katzer schildern ihr E-Bike Abenteuer unter anderem von Sibirien, durch die Mongolei, China und Vietnam bis Kambodscha. Alexander Eischeid wird von seiner Vespa-Reise von Alaska bis Feuerland erzählen. Joey Kelly, Extremsportler, Musiker, Unternehmer und Abenteurer wird am Sonntag erwartet.

Bis zum Sonntag werden rund 50.000 Besucher erwartet. An den Saalewiesen campieren Offroad-Fans mit ihren Fahrzeugen. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 18 Euro und für Kinder zwischen 9 und 16 Jahren 10 Euro. Kinder bis 8 Jahre zahlen keinen Eintritt.