Outdoor-Ausrüster Dynafit und Salewa verlassen Aschheim

Die Bergsportmarken Dynafit und Salewa ziehen weg aus Aschheim. Der Grund für den Umzug: Die Südtiroler Oberalp Gruppe, der die Bergsportmarken gehören, will bis 2023 eine neue Firmenzentrale mit Alpenpanorama in Kiefersfelden bauen.

Repräsentativer Standort und neue Kunden

Eine Zentrale im Inntal sei repräsentativer, so das Unternehmen wörtlich. Außerdem sollen mit der Zentrale direkt an der Autobahn neue Kunden angelockt werden, die auf dem Weg in die Berge sind. Vom Umzug betroffen sind rund 120 Mitarbeiter - vor allem Mitarbeiter der Wintersportmarke Dynafit. Deren Firmensitz liegt momentan noch in München. Bei der Bergsportmarke Salewa ziehen nur die Niederlassungen für Deutschland, Österreich und der Schweiz um.

1935 wurde Salewa als Gesellschaft für Sattler- und Lederwaren in München gegründet. In den 60er Jahren hat Salewa das erste Leichtsteigeisen für Klettersportler erfunden.