Otto Group: 150 Millionen Euro fließen nach Oberfranken

Die Otto Group plant eine Großinvestition in ihrem oberfränkischen Baur-Standort Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels. Einer Mitteilung des Konzerns zufolge sollen 150 Millionen Euro in Ausbau und Weiterentwicklung der dortigen Logistik fließen. Konkret geht es um einen Erweiterungsbau mit einer Länge von 216 Metern und einer Höhe von 24 Metern.

Arbeitsplätze sollen gesichert werden

In Altenkunstadt befindet sich der Stammsitz der Baur-Gruppe, die zu Otto gehört. Von hier wird ein großer Teil der Waren verschickt, die Kunden online bestellen. Die Arbeitsplätze von 1.000 Mitarbeitern in der Region sollen durch die Investition gesichert werden, heißt es in der Mitteilung. Auf dem bestehenden Logistik-Campus werde im kommenden Frühjahr mit dem Bau des vollautomatisierten Shuttle-Lagers begonnen.

Ausbau wegen Online-Bestellungen

Im Februar 2024 soll die Halle fertig sein. Ein Konzernsprecher betont, dass auch Lärmschutz für die Anwohner Teil des Bauvorhabens sei. Hintergrund für den Ausbau der Logistik sei dem Sprecher zufolge zum Beispiel der gestiegene Anspruch an den Lieferservice. Kunden würden etwa die Lieferung der Ware am Tag nach der Online-Bestellung erwarten.

Stellenabbau im Call-Center

Um weiterhin "wettbewerbsfähig" zu bleiben, will die Baur-Gruppe allerdings Stellen streichen. Erst vor wenigen Monaten hatte das Versand-Unternehmen mit gestiegenen Umsätzen aufhorchen lassen. Wie die Baur Gruppe am vergangenen Freitag mitteilte, sollen etwa 70 Stellen der Tochtergesellschaft Baur Fulfillment Solutions (BFS) abgebaut werden. Von der Maßnahme betroffen sind Arbeitsplätze im Call-Center des Unternehmens. Die Unternehmensgruppe Baur hatte zuletzt erneut einen Rekordumsatz in Höhe von einer halben Milliarde Euro beim Onlinehandel vermeldet.