Osttangente und B12: Protest gegen Straßenausbaupläne

Größere Straßen erzeugen mehr Verkehr, da sind sich die schwäbischen Bündnisse im Allgäu und bei Augsburg einig. Am Wochenende wollen sie an beiden Standorten gegen die Straßenausbaupläne demonstrieren - und zwar auf dem Rad. In Mering wird am Samstag gegen die Planung der Osttangente im Landkreis Aichach-Friedberg demonstriert, zwischen Jengen und Buchloe geht es am Sonntag um den geplanten Ausbau der B12.

Schnellstraße mitten im Lechfeld

Eine Woche vor der Bundestagswahl wollen die Gegnerinnen und Gegner der umstrittenen Osttangente bei Augsburg noch einmal den Fokus auf das verkehrspolitische Thema der Region legen. Sie wollen zeigen, dass eine vierspurige Schnellstraße durch das Lechfeld in Zeiten des Klimawandels eine fatale Idee wäre. Geplant war sie, um die B17 im Westen der Stadt zu entlasten. Im Juni hatten sich die örtlichen Abgeordneten von Bund und Freistaat gegen die bisherige Planung der Osttangente ausgesprochen.

Absage an die Osttangente: Ein Wahlkampfmanöver?

Die Gegnerinnen und Gegner der Osttangente halten die Absagen für ein Wahlkampfmanöver - und fordern jetzt feste Zusagen, etwa indem der Bundesverkehrswegeplan entsprechend geändert wird. Denn erst dann sei geklärt, wer die Alternativlösung für die Osttangente bezahlt: der Bund oder die Kommunen vor Ort. Für die angedachte Ortsumfahrung von Kissing müsste beispielsweise die Kommune zahlen, für eine zweispurige Kreisstraße zwischen der A8 und Friedberg der Landkreis. Das Aktionsbündnis kritisiert außerdem, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nicht ausreichend an der Planung beteiligt wurden.

Autobahnähnliche Bundesstraße im Allgäu

Ähnlich sieht die Kritik am geplanten Ausbau der B12 im Allgäu aus. Hier soll eine autobahnähnliche Schnellstraße mit vier Spuren entstehen, die Bauarbeiten sollen zwischen Buchloe und Germaringen beginnen. 270 Millionen Euro kostet das Projekt. Mit einer Fahrbahnbreite von 28 Metern sei es allerdings völlig überdimensioniert und stelle einen unglaublichen Flächenfraß dar, so die Kritik vonseiten des Naturschutzes.

Klage gegen B12-Ausbau angekündigt

Der Bund Naturschutz hat bereits angekündigt, gegen die Pläne vor Gericht zu ziehen, am Wochenende schwingen sich die Kritikerinnen und Kritiker aber erst einmal aufs Rad. Die Protest-Route führt vom Fußballstadion in Lindenberg über die B12 Richtung A96. Der Autoverkehr muss zwischen 11.45 und 13.15 Uhr auf die ausgeschilderte Umleitung ausweichen.