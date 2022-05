Ostheimer Bio-Landwirt wird Deutschlands erster Bio-Trüffelbauer

Trüffelbauern gibt es in Deutschland bereits einige – auch in Unterfranken. Tim Ritter aus Ostheim vor der Rhön dürfte allerdings bundesweit der erste sein, der eine Naturland-zertifizierte Bio-Trüffelplantage sein Eigen nennt. Auf dem heimischen Biohof sollen die Edelpilze künftig wachsen. Dafür hat der junge Landwirt in Frankreich 380 Haselnussbäume besorgt, deren Wurzeln mit Trüffelpilzsporen geimpft wurden. Sie dienen als Wirtsbäume.

Putenauslauf im Schatten der Trüffelbäume

Der heimische Boden sei laut einer Analyse für die Trüffelzucht geeignet, so Tim Ritter. Noch stecken seine Wirtsbäumchen allerdings in Blumentöpfen. Bis zum Herbst sollen sie noch ein Stück wachsen, dann werden sie in einer Baumschule in Baden-Württemberg veredelt. Erst im kommenden Frühjahr sollen sie eingepflanzt werden. Vorgesehen ist dafür eine Fläche von einem Hektar neben dem betriebseigenen Putengehege, das dafür erweitert wird. Die Puten haben dann im Schatten der Bäume einen zusätzlichen Auslauf und sollen dort das Gras niedrig halten. Ihre Ausscheidungen dienen außerdem als Dünger.

Von der Haselnuss zum Trüffelprojekt

Die Haselnüsse möchte Tim Ritter künftig ebenfalls vermarkten und unter anderem für Liköre verwenden. Überhaupt waren es zunächst die Haselnüsse, die sein Interesse geweckt hatten. Während eines Aufenthalts in den USA hatte er in einem Geflügel-Betrieb mit Haselnuss-Bäumen mitgearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Die Idee mit den Trüffeln kam später. Ein Bekannter, der einen Trüffelsuchhund besitzt, hatte ihn darauf hingewiesen, dass sich die Baumhasel auch als Wirtsbaum für Trüffel eignet. Er schlug vor, dies doch einmal mit 50 Bäumen auszuprobieren, damit sein Hund etwas zum Suchen habe.

Langer Atem für die Trüffelzucht nötig

Tim Ritter machte dann allerdings gleich Nägel mit Köpfen und schaffte 380 Bäume an. Für sein Bio-Trüffelprojekt kann er mit Fördermitteln von bis zu 10.000 Euro rechnen. Die kommen von der Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld, die neuerdings über ein jährliches Förder-Budget von 50.000 Euro für derlei Projekte verfügt. Bis zur ersten Trüffelernte in Ostheim vor der Rhön ist nun allerdings zunächst einmal Geduld gefragt: Mindestens sechs Jahre dürfte es dauern, bis die ersten Burgundertrüffel gewachsen sind. Die ersten Haselnüsse könnten in drei bis vier Jahren geerntet werden, hofft Tim Ritter.