Osterprogramm im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim

Los geht das Osterprogramm am Gründonnerstag. Ab 11.00 Uhr können Kinder und Erwachsene einen Imker am Schulhaus Pfaffenhofen besuchen und ihm bei seiner Arbeit über die Schulter gucken, teilte eine Sprecherin des Freilandmuseums mit. Auch am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag ist diese Info-Station geöffnet.

Zur Tradition gehört natürlich auch das Ostereier färben und fränkische "Hosagärtla" bauen. Ab 13.00 Uhr können Kinder in den ausgestellten Bauernhöfen pinseln, malen und werkeln. Diese Stationen sind am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag für Besucher aktiv.

Ostereiersuche: 1.500 Bio-Eier versteckt

Höhepunkt für Kinder wird das Ostereiersuchen am Ostersonntag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr sein, so die Sprecherin des Freilandmuseums weiter. Ganze 1.500 Bio-Eier sind im Museumsgelände versteckt. Während große Kinder auf dem gesamten Gelände suchen müssen, dürfen kleinere Kinder bis vier Jahre in einem abgesteckten Bereich in Ruhe nach den Eiern Ausschau halten.

Kostenlose Führungen im Freilandmuseum

Was der Unterschied zwischen Feldhasen und Kaninchen ist, erfahren Interessierte bei den offenen Führungen zu "Palmwedeln und Ratschen" am Karfreitag und "Hase, Lamm und Huhn" am Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 11.00 Uhr. Eine Anmeldung für die kostenlosen Führungen ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist an der Museumskasse.

Passionsspiel in sieben Akten

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann in dieser Saison am Karfreitag das Passionsspiel der Theatergruppe Marktbergel wieder stattfinden. "Wir freuen uns sehr, dass wir wieder spielen können", sagt Spielleiter Gerhard Göß. Zusammen mit den Bad Windsheimer Sängern und Spielleuten wird das Passionsspiel nach Hans Sachs seit mehr als 30 Jahren am Karfreitag um 14.00 Uhr auf dem Museumshügel in Szene gesetzt.

Gestartet wird bei jedem Wetter vor der Schäferei. In sieben Akten führen die Laienschauspieler die Leidensgeschichte Jesu auf – vom letzten Abendmahl über den Verrat, die Verleumdung, die Anklage bis hin zur Kreuzigung Jesu auf dem Hochplateau des Hügels. Beim gemeinsamen Aufstieg auf den Hügel werden die Zuschauer mit in das Geschehen der Handlung hineingenommen. Die Windsheimer Sänger begleiten das Spiel musikalisch auf historischen Instrumenten.

Sieben Jahrhunderte Franken in Bad Windsheim

Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim zeigt das kulturelle Erbe des ländlichen Frankens, seine Architektur sowie die alltägliche Lebenswelt vergangener Epochen. Mit der Eröffnung 1982 ist es eines der jüngsten Freilandmuseen Deutschlands. Mehr als 100 ländliche Gebäude aus sieben Jahrhunderten werden auf einer Fläche von 45 Hektar ausgestellt.

Derzeit werden das spätmittelalterliche Badhaus aus Wendelstein (Lkr. Roth) und die Synagoge von 1740 aus Allersheim (Lkr. Würzburg) wiederaufgebaut. Das Badhaus wird am 25. Juni eröffnet, die Synagoge im Jahr 2023.