Osternohe: Skifahren startet mit Kunst- und Neuschnee

Skifahrer in und um Nürnberg dürfen sich auf Skispaß ohne große Anreise freuen, denn: Ab heute (25.01.19) um 13.00 Uhr ist der Lift am Osternoher Schlossberg im Landkreis Nürnberger Land geöffnet. Die längste Liftanlage Mittelfrankens liegt in einem Ortsteil der Marktgemeinde Schnaittach.

Die Piste wurde die gesamte Woche künstlich mit Schneekanonen beschneit. Mit dem Naturschnee der letzten Tage herrschen dort gute Wintersportbedingungen. Das Skigebiet liegt auf einer Höhe von 360 bis knapp 500 Meter.

Skifahren bei Flutlicht

Bis 21.00 Uhr kann dank der Flutlichtanlage Ski oder Snowboard gefahren werden. Los geht es am Wochenende morgens ab 9.00 Uhr. Unter der Woche ist der Lift ab 13.00 Uhr in Betrieb. Wer die leichte Abfahrt genießen möchte, zahlt für die Tageskarte 16, für Kinder von sechs bis 15 Jahren 14 Euro. Wer nur am Abend von 17.00 bis 21.00 Uhr fahren will, kann sich eine Flutlichtkarte ab 17.00 Uhr kaufen. Sie kostet 13 beziehungsweise 11 Euro für Kinder.

Auch am Rothenberg läuft der Lift

Ebenfalls am Wochenende soll das Skigebiet am Rothenberg in Schnaittach öffnen. Auch der Rothenberg wurde künstlich beschneit und der obere Hang kann befahren werden. Auf der 700 Meter langen, leichten Piste kann am Wochenende von 9.00 bis 16.00 Uhr Ski gefahren werden.