Osternachtssingen: Laudenbach feiert seinen Titel "Kulturerbe"

Das Osternachtssingen ist eine sehr alte Tradition in Laudenbach im Landkreis Miltenberg, belegt seit dem Jahr 1908: In den Nächten von Karfreitag auf Karsamstag und von Karsamstag auf Ostersonntag ziehen junge Männer durch das Dorf und verkünden die Botschaft von der Auferstehung von Jesus. Das tun sie lautstark, also mit Gesang und Ratschen. Die Burschen sind zwischen 16 und 30 Jahren alt und nicht verheiratet.

Nach Corona-Pause: Erstmals wieder Osternachtssingen

Vor zwei Jahren ist das traditionelle Osternachtssingen in dem 1.400 Einwohner-Ort als immaterielles Kulturerbe in Bayern ausgezeichnet worden. Doch wegen der Corona-Pandemie ist es danach zwei Mal ausgefallen. Erst an diesem Osterwochenende konnten die Laudenbacher die frisch ausgezeichnete Tradition nun wieder leben.

Kulturerbe-Plakette in Laudenbach offiziell enthüllt

Bei einer Feierstunde am Ostermontag wird nun die Plakette des Heimatministeriums am Rathaus enthüllt und die Auszeichnung gebührend gefeiert. "Wir sind schon sehr stolz, als bisher einzige Gemeinde im Landkreis Miltenberg auf die bayerische Landesliste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen worden zu sein", sagte Laudenbachs Bürgermeister Stefan Distler (Freie Wähler) zu BR24.

Distler betont auch die Leistung der jungen Männer, die insgesamt zehn Stunden unterwegs seien und 17 Kilometer zurücklegen müssten, um die Osterbotschaft zu verkünden.