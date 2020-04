Ostern online: So feiert eine Gemeinde trotz Corona

Eine Pandemie kennt keine Feiertage. Ostern steht vor der Tür, für viele Christen der wichtigste Feiertag im Jahr. Doch Gottesdienste sind abgesagt, sich mit Verwandten zu treffen, wurde verboten. Eine oberbayerische Kirchengemeinde will Ostern aber jetzt nicht einfach absagen – und hat sich deswegen etwas einfallen lassen, um trotz Corona in der Gemeinschaft feiern zu können.

Kein einfacher Fernseh-Gottesdienst

Normalerweise steht Pfarrer Terance Palliparambil jeden Sonntag vor etlichen Kirchenbesuchern in Gernlinden bei Fürstenfeldbruck. Doch seit drei Wochen ist die Kirche leer. Wegen der Corona-Pandemie musste die Kirchengemeinde ihre Veranstaltungen absagen - und damit auch alle Gottesdienste. Das schmerzt den Geistlichen, gerade jetzt an Ostern.

"Es ist schade, dass wir diese schönen Tage nicht mehr in der Kirche sein dürfen – das ist traurig. Doch wir haben eine Möglichkeit gefunden, uns miteinander in der Gemeinschaft zu verbinden." Terence Palliparambil, Pfarrer im oberbayerischen Gernlinden

Pfarrer Terence hat sich zusammen mit anderen Mitgliedern der Gemeinde etwas ausgedacht. Mit Hilfe einer Videokonferenz wollen sie sich alle zusammenschalten. Der Unterschied zum einfachen Fernseh-Gottesdienst: Alle sollen interagieren, zusammen singen und Gebete und Fürbitten teilen. Fünfzig Teilnehmer haben sich bereits angemeldet.

Palmzweige basteln – online präsentieren

Mit dabei ist auch Familie Willecke. Am Palmsonntag gehört für sie Palmzweige-Basteln dazu. Normalerweise tragen die zwei Kids Antonia und Laurenz die gebastelten Zweige mit den anderen Kindern der Gemeinde durch die Straßen. Das fiel dieses Jahr aus. Der digitale Gottesdienst soll der Familie wenigstens ein bisschen Osterfeierstimmung bringen.

Per E-Mail versendet Pfarrer Terence einen Link an alle fünfzig angemeldeten Gemeindemitglieder zu einer Konferenzschalte. Dort können sich dann alle über Webcam und Mikrofon nach langer Zeit endlich wieder austauschen.

Zusammenhalt funktioniert auch digital

Auch wenn der Videochat die Gemeinschaft vor Ort nicht ganz ersetzen kann, Familie Willecke ist froh über das Angebot - gerade an Ostern:

"Ich finde es schön, weil man den Zusammenhalt unter der Gemeinde merkt und gerade in dieser Zeit finde ich es noch viel wichtiger zu spüren, wie wichtig Gemeinschaft ist." Claudia Willecke

An den Osterfeiertagen will Pfarrer Terence weitere Online-Gottesdienste anbieten. Familie Willecke ist beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei. Denn so ganz ohne soziale Kontakte wäre Ostern eben nicht Ostern.