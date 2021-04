Ostern ohne Osterhasen? Nicht in Regensburg…

Ostern ohne Osterhasen – das geht gar nicht. Wer Osterhasen in und um Regensburg sehen will, muss sich nicht auf die Pirsch legen. Er muss nur mit offenen Augen durch die Stadt und Umgebung gehen. Er findet ihn in der bildenden Kunst der vergangenen knapp tausend Jahre – an folgenden fünf Stellen:

1. Fruchtbarkeit oder Furchtsamkeit

Regensburg-Besucher finden ihn mitten in der Altstadt, in der Oberen Bachgasse. Hier arbeiten im Haus Nummer 15 im Erdgeschoss die Friseure vom Laufsteg 36. Der Laden war einst eine Kapelle, erbaut um 1200. Erhalten ist der Eingang, ein steinernes Portal mit rundem Bogen. Am linken steinern Pfeiler sind in Kopfhöhe eindeutig lange Ohren zu sehen.

Warum gerade bei einer christlichen Kapelle der Hase als Symbol der Fruchtbarkeit den Eingang schmückt, ist unklar. Eine Theorie sagt, es gehe gar nicht um die Fruchtbarkeit, sondern um die Furchtsamkeit. Auch dafür sei der Hase sei im Mittelalter ein Symbol gewesen: Also die furchtsame Seele, die bei Gott Schutz sucht, sei hier abgebildet worden.