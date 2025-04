Ostern steht vor der Tür – und die Eier sind knapp und teuer

Soviel vorweg: Die Ostereier seien in Deutschland nicht in Gefahr, beruhigt der Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Geflügelwirtschaft, Felipe Soto: "Eine Eierkrise wie in den USA wird in Deutschland nicht passieren." Zwar seien Eier derzeit knapp, aber die Menschen "werden nicht vor leeren Regalen stehen." Packstellen und Färbereien würden die Eierversorgung zu Ostern alljährlich frühzeitig planen und dafür rechtzeitig Eier zur Seite legen, so Soto.

Wegen Vogelgrippe: Eierpreise steigen

In den USA wütet derzeit intensiv die Vogelgrippe, dort mussten allein im Januar 19 Millionen Legehennen getötet werden. Die Eierpreise in den USA haben sich in der Folge seit Januar verdoppelt. In Deutschland sind zwar auch immer wieder Geflügelbetriebe von Vogelgrippe betroffen, aber auf deutlich niedrigerem Niveau.

"Auch bei uns könnten die Eier ein wenig teurer werden", so der Geschäftsführer des Geflügelverbands, "aber nicht wie in den USA". Dass US-Händler aus Deutschland Schaleneier wegkaufen, sei nicht zu befürchten. Anders als bei Flüssigei zur industriellen Weiterverarbeitung seien die Märkte hier nicht in diesem Umfang international verbunden. Trotzdem: Auch in Deutschland steigen im Großhandel die Eierpreise seit einigen Monaten kontinuierlich, das könnte verzögert auch auf Ladenpreise durchschlagen.