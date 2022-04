Ostern: Bischöfe rufen zum Verzicht wegen Krieges auf

In ihren Osterbotschaften haben Bayerns Bischöfe die Gläubigen angesichts des Ukrainekriegs und seiner wirtschaftlichen Folgen und angesichts des Klimawandels dazu aufgerufen, ihren Lebensstil auf den Prüfstand zu stellen. Die Schöpfung müsse geschützt werden, so der Augsburger Bischof Bertram Meier in seiner Osternachts-Predigt.

Augsburger Bischof: Den Gürtel enger schnallen

"Um des Lebens willen werden wir wohl den Gürtel enger schnallen müssen, wir werden ärmer", sagte der Bischof Bertram Meier. Die aktuellen Krisen ließen sich nicht mit "unseren alten Schablonen" lösen, so Meier. Mit Bezug auf Olaf Scholzs Rede von einer "Zeitenwende" in der Politik forderte Meier, von einer "Osterwende" zu sprechen. Diese müsse sich im Herzen ereignen, bevor Energiewende oder Verkehrswende umgesetzt werden könnten.

Bamberger Erzbischof: Verzicht ist Einsatz für Frieden in der Ukraine

Globale Gerechtigkeit sei eine Voraussetzung für Frieden, so der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in seiner Predigt im Bamberger Dom am Karsamstag. "Das Zuviel hier verursacht ein Zuwenig woanders. Durch Ungleichheit wächst Unfriede, der zu Gewalt und Waffengebrauch umschlagen kann", so Schick.

Konkret bezeichnete der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in seiner Predigt den Verzicht jedes Einzelnen als Einsatz für den Frieden in der Ukraine. Dazu gehöre auch, die Sanktionen gegen Russland sowie Einschränkungen bei der Lebensmittelversorgung und steigende Energiepreise zu akzeptieren.

Münchner Kardinal: Warnung vor der "Logik des Krieges"

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, warnte angesichts der Kämpfe in der Ukraine vor einer "Logik des Krieges", der zufolge "menschliche Herzen, Köpfe und Seelen über Generationen durch Hass vergiftet" würden. Es drohe ein Rückfall in "alte Feindbilder, in die Vorstellung von Gewalt und Gegengewalt, von Hass und Feindschaft zwischen Kulturen und Nationen", so der Erzbischof.

Evangelischer Landesbischof: Ukrainer und russische Soldatenmütter "in die Mitte nehmen"

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat in seiner Osterbotschaft zur Solidarität mit den Ukrainern aufgerufen. "Wir wollen sie an diesem Osterfest in unsere Mitte nehmen, auch wenn sie weit weg sind", so Bedford-Strohm. "Und wir wollen auch die russischen Soldatenmütter in unsere Mitte nehmen, deren Söhne als Soldaten einer Angriffsarmee gefallen sind, die aber genauso um sie trauern."

Eichstätter Bischof: Österliche Botschaft weitertragen

Die österliche Botschaft auch zu den Menschen in die Ukraine und nach Russland zu tragen, dafür hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke in der Predigt an die Christen appelliert. Das könne durch Gebete für die Bedrängten und konkrete Solidarität für die Menschen in Not erfolgen, sagte Hanke in seiner Predigt am Ostersonntag.

"Während wir das Fest unserer Hoffnung feiern und das österliche Halleluja singen, befinden sich Menschen in nicht zu großer Entfernung wegen des entsetzlichen Krieges Russlands gegen die Ukraine in hoffnungslosen Lagen."

Würzburger Regionalbischöfin: Furcht wird Ernst genommen

Die frohe Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu Christi kann sich nach Ansicht der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski dieses Jahr angesichts der Schrecken der Welt nur schwer durchsetzen. "Die Freude ist verhalten, die Stimmung eher gedrückt", sagte die Theologin am Ostersonntag in der Würzburger St. Johanniskirche laut Redemanuskript: "Manche fragen gar, ob wir denn Ostern feiern können, wo es so viel Tod und Leid auf unserer Welt gibt."

Sie frage sich, was das für eine Welt sei, weshalb Menschen so grausam sein könnten. "In diese Schrecken hinein ruft der Jüngling im Grab: Entsetzt euch nicht! Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst!" Damit werde die Furcht der Frauen vor dem verschwundenen Leichnam "nicht beschwichtigt, sondern ganz ernst genommen".