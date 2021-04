Ostern: Auto-Gottesdienst in Burgsinn

An Ostern wird es in diesem Jahr in den einzelnen Gemeinden je nach Möglichkeiten entweder Präsenz- oder Online-Gottesdienste geben. Die evangelische Pfarrerin Sabine Schlagbauer hat aber eine etwas andere Idee. Sie bietet ihrer Gemeinde am Ostersonntag ein Auto-Gottesdienst auf dem Freibad-Parkplatz in Burgsinn (Lkr. Main-Spessart) an. Das Ziel sei es dabei die Gemeinde in einem sicheren und corona-konformen Umfeld für das Fest zusammenzubringen. Die Pfarrerin erklärt: "Der Gottesdienst läuft dann quasi so ab wie ein Autokino. Die Leute kommen hin, vorne ist eine Bühne von der aus der Gottesdienst stattfindet und alle können über ein bisschen runtergelassene Fenster daran teilnehmen."

Erwartet werden rund 100 Autos

Die Vorbereitungen für den Ostergottesdienst laufen bereits seit zwei Wochen. Inzwischen wurde unter anderem ein Osterbaum geschmückt und der Altar für die Bühne wurde vorbereitet. Außerdem soll es vor Ort für die Teilnehmenden Geschenk-Tüten mit ein paar Kleinigkeiten geben. Darin sind unter anderem ein Liedblatt zum Mitsingen, Osterlichter und auch eine kleine Nascherei dabei, verrät die Pfarrerin. Eine Anmeldung vorher sei nicht nötig. Auf dem Burgsinner Freibad-Parkplatz ist nämlich Platz für 120 Autos. Sabine Schlagbauer rechnet mit einer Teilnahme von rund 100 Autos.

Gemeindemitglieder freuen sich auf den Autogottesdienst

Die Inspiration für ihre Idee hat Sabine Schlagbauer nach dem Besuch eines Autokinos bekommen. Sie hat dann bereits an Pfingsten im letzten Jahr ihrer Gemeinde ein Autogottesdienst angeboten. Ihre Idee ist in der Gemeinde auf großes Interesse gestoßen. Neben dem Auto-Gottesdienst soll es am Ostersonntag auch ein Online-Angebot auf YouTube geben. Aber zum Beispiel Gemeindemitglied Leoni Knöll möchte unbedingt auf an dem Autogottesdienst teilnehmen. "Das ist so einfach persönlicher. Wenn man zu Hause mit der Familie vor dem Bildschirm sitzt ist das einfach nicht dasselbe, wie wenn man Leute drumherum hat. Man kommt wieder unter Menschen, auch wenn es nicht Gesicht zu Gesicht ist, sondern im Auto", erklärt Leoni Knöll. Auch ihre Mutter Andrea Knöll freut sich schon drauf: "So können mehr Menschen am Gottesdienst teilnehmen, wie zurzeit in der Kirche. Es gibt ja seit Jahren Motorrad-Gottesdienste, warum nicht auch ein Autogottesdienst."

Burgsinner Feuerwehr wird vor Ort sein

Die Feuerwehr in Burgsinn wird die Veranstaltung mit acht Einsatzkräften begleiten. Dadurch soll ein reibungsloser und sicherer Ablauf gesichert werden. Sebastian Bechold, erster Kommandant der Feuerwehr Burgsinn, sagt: "Im Rahmen der Corona-Prävention müssen wir natürlich entsprechende Schutzkleidung tragen und morgens ein Schnelltest machen bevor wir in Einsatz gehen. Am Sonntag wird unsere Aufgabe dann hauptsächlich sein die Autos auf die Veranstaltungsfläche zu lotsen, dass die dort sauber parken." Cabrio-Fahrer, Motorrad-Fahrer und Fahrrad-Fahrer die teilnehmen möchten sind laut Bechold verpflichtet eine FFP2-Maske zu tragen und die entsprechenden Sicherheitsabstände einzuhalten.

Pfarrerin ist für das Zusammenkommen

Für Sabine Schlagbauer sei es gerade zu Ostern besonders wichtig, nicht nur digital zusammenzukommen. Die Pfarrerin sagt: "Wenn die Leute dann nach dem Gottesdienst mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen und grad an Ostern die Botschaft nicht nur irgendwo lesen oder im Internet sehen, sondern das einfach wieder live erleben: Das ist das worauf ich mich am meisten freue, trotz dem ganzen Stress was damit verbunden ist."