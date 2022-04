Ostermontag in Mainfranken: Unfälle mit E-Bikes und Motorrädern

Viele Unfälle mit Motorrädern und E-Bikes, mehrere Verletzte und Bußgelder: Das ist die Bilanz der unterfränkischen Polizei zum Ostermontag. Das schöne Wetter und die angenehmen Temperaturen haben viele Biker auf die Straßen gelockt.

E-Biker im Landkreis Schweinfurt schwer verletzt

Ein 58-Jähriger war mit seinem E-Bike zwischen Wasserlosen und Greßthal im Landkreis Schweinfurt unterwegs. Als er von einem Feldweg auf die Kreisstraße abbog, übersah der Fahrradfahrer ein heranfahrendes Auto. Trotz Vollbremsung erfasste der Pkw den Fahrradfahrer frontal. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weitere Unfälle mit E-Bikes am Untermain

Auch in Wörth am Main im Miltenberg und in Blankenbach im Landkreis Aschaffenburg ist es zu Unfällen mit E-Bikes gekommen. In beiden Fällen waren die Stürze laut Polizei selbstverschuldet und es waren keine weiteren Fahrzeuge oder Personen involviert. Die beiden Fahrradfahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Motorrad-Unfälle beim Überholen

Bei Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg ist ein Harley-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 32-Jähriger wollte mit seinem Pkw links abbiegen. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei den von hinten kommenden Motorradfahrer, der gerade links überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der 58-jährige Harley-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Auch in Urspringen im Landkreis Rhön-Grabfeld war ein Überholvorgang die Unfallursache: Ein 46-jähriger Autofahrer wollte links abbiegen und hatte den Blinker gesetzt. Diesen hatte der nachfolgende Motorradfahrer laut Polizei aber übersehen und zum Überholen angesetzt. Der 54-Jährige prallte gegen die Fahrertür des Pkw, erlitt aber nur leichte Prellungen und Schürfwunden.

Kontrolle an beliebter Motorrad-Strecke bei Motten

Auch über Unfälle hinaus hatte die unterfränkische Polizei am sonnenreichen Ostermontag mit Motorradfahrern zu tun. Die Beamten haben zum Beispiel eine beliebte Strecke in der Rhön kontrolliert, zwischen Motten und Kothen im Landkreis Bad Kissingen. Vier Motorräder durften nicht mehr weiterfahren. Grund waren unzulässig eingebaute Teile, beziehungsweise manipulierte Auspuff-Anlagen. Die Fahrer der beanstandeten Motorräder erwarten nun Bußgelder. Insgesamt wurden 15 Motorräder kontrolliert.

Außerdem hatten Anwohner der Polizei einen Motorradfahrer gemeldet, der die Strecke zwischen Motten und Wasserscheide immer wieder mit viel Geschwindigkeit und Lärm hoch- und hinunterfuhr. Er muss ein Bußgeld wegen unnötigen Lärms zahlen.