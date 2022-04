Ostermarsch: Verkehrsbehinderungen in Nürnberg und Fürth

Traditionell gehen am Ostermontag Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße um für Frieden und gegen militärische Aufrüstung zu demonstrieren. In Nürnberg finden zwei Ostermärsche statt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende die Bereiche weiträumig zu umfahren.

Zwei Ostermärsche in Nürnberg

Der erste Nürnberger Ostermarsch startet um 14.00 Uhr am Gewerbemuseumsplatz und läuft über den Marientorgraben in die Lorenzer Straße, anschließend an der Lorenzkirche links vorbei in die Königstraße über den Hallplatz und endet am Kornmarkt. Der zweite Ostermarsch in Nürnberg beginnt ebenfalls um 14.00 Uhr am Kopernikusplatz. Die Route führt über die Wölckernstraße in die Allersberger Straße, von dort durch den Allersberger Tunnel über die Bahnhofstraße in die Königstraße. Am Hallplatz stößt der Aufzug auf die erste Demonstration und beide Versammlungen enden am Kornmarkt.

Fahrradtour für den Frieden startet in Fürth

Auch eine "FriedensFahrradFahrt" ist ab 13.30 Uhr für den Fürther Bereich mit folgender Wegstrecke angekündigt: Auferstehungskirche / Fürther Stadtpark (Hiroshimadenkmal) - Nürnberger Straße - Kissingerplatz - Nürnberger Straße - Zwischenkundgebung vor dem Stadttheater Fürth - Friedrichstraße - Maxstraße - Gebhardstraße - Nürnberg: Fürther Straße - Südliche Fürther Straße - Am Plärrer.

Ukraine-Krieg großes Thema für Friedensbewegung

Die Versammlungen stehen unter dem Motto: "Die Waffen nieder". Laut Aufruf des Friedensforums Nürnberg setzen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten dafür ein, Konflikte weltweit "diplomatisch zu lösen". Ebenso verurteilen die Organisatoren den "völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine" auf Schärfste. Der Krieg würde den Menschen unsägliches Leid zufügen und das Land verwüsten. Im Zuge des Angriffskriegs drohe eine "Eskalation bis zum Atomkrieg", befürchtet das Friedensforum. Dennoch seien Waffenlieferungen an die Ukraine laut Friedensforum kontraproduktiv. Vielmehr sollten Rüstungsausgaben für "sinnvolle zivile Zwecke umgewidmet werden", heißt es in dem Aufruf zum Ostermarsch.

Demo aus dem Querdenken-Milieu am Montagabend

Darüber hinaus ist ebenfalls am Ostermontag im Zeitraum von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr eine mobile Versammlung in der Nürnberger Innenstadt angemeldet. Diese gehört nicht zu den Ostermärschen, sondern ist nach BR-Informationen aus der Querdenken-Szene von der Gruppierung "Team Menschenrechte" angemeldet worden und steht unter dem Motto "Nürnberg bewegt sich". Die Teilnehmer werden sich auf folgender Wegstrecke bewegen: Jakobsplatz - Schlotfegergasse - Fürther Tor - Spittlertorgraben - Praterstraße - Obere Turnstraße - Bleichstraße - Bärenschanzstraße - Roonstraße - Obere Kanalstraße - Rothenburger Straße - Knauerstraße - Gostenhofer Hauptstraße - Plärrer - Ludwigstor - Ludwigstraße - Jakobsplatz.