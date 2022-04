Ostermärsche in Bayern: Ukraine-Krieg beenden – ohne Waffen

Vergangenes Jahr hatte die Corona-Pandemie die Ostermärsche in bayerischen Städten ausgedünnt. Dieses Jahr waren wieder deutlich mehr Menschen auf den Straßen, um für Frieden zu demonstrieren. Doch angesichts des Ukraine-Kriegs ist die Friedensbewegung gespalten: Selbst bekennende Pazifisten fordern das Recht der Ukraine ein, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Dagegen das Motto der diesjährigen Ostermärsche "Frieden schaffen ohne Waffen".

500 bis 1.000 Friedensdemonstranten in München

In München beteiligten sich laut Polizei rund 470 Menschen. Die Veranstalter sprechen von 1.000 Teilnehmern bei der Friedensdemonstration vom Marienplatz zum Gärtnerplatz und zurück. Die meisten Teilnehmer forderten einen Stopp der Waffenlieferungen, stattdessen Abrüstung und eine friedliche Lösung. Auf einem großen Banner stand beispielsweise: "Waffen schaffen keinen Frieden".

Angeführt wurde der Zug mit dem Banner: "Nein zum Krieg." Neben einigen politischen Gruppen mit Fahnen hatten die meisten Teilnehmer Regenbogenfarben-Flaggen oder selbst beschriebene Plakate dabei. Bei der abschließenden Kundgebung sprachen einige Friedensaktivisten. Laut Polizei lief der Ostermarsch in München wie geplant und ohne Zwischenfälle ab.

In Oberbayern waren heute Ostermärsche zudem in Miesbach, Ingolstadt und Traunstein geplant.

Ostermarsch in Aschaffenburg: Rüstungsexporte stoppen

In Aschaffenburg waren rund 90 Bürger dem Aufruf von Attac und den Friedenstrommlern zur Friedensdemonstration durch die Innenstadt gefolgt. Die Teilnehmer forderten die Bundesregierung auf, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und Rüstungsexporte zu stoppen. Außerdem forderten sie, alle militärischen Interventionen zu beenden, Auslandseinsätze der Bundeswehr eingeschlossen.

Friedensbewegung in Würzburg: "Statt Aufrüstung - 100 Milliarden für eine gerechte Welt"

Zeitgleich hatten sich am Würzburger Hauptbahnhof rund 200 Ostermarschierer versammelt. Aufgerufen hatte ein sogenanntes Ostermarschbündnis bestehend unter anderem aus Ökopax, DGB, Greenpeace und Fridays For Future. Motto des diesjährigen Ostermarsches in Würzburg war "Statt Aufrüstung - 100 Milliarden für eine gerechte Welt". Die Teilnehmer protestierten gegen die Erhöhung des Rüstungsetats, atomare Drohgebärden und Waffenlieferungen. Sie forderten stattdessen den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag der UNO, Verhandlungen über eine europäische Friedensordnung im Rahmen der OSZE und den Ausbau ziviler Friedensdienste.

Die Ostermärsche in Aschaffenburg und Würzburg sind störungsfrei und friedlich abgelaufen.

Ostermärsche in vielen bayerischen Orten

Weitere Ostermärsche waren in Bayern heute in etwa in Augsburg, Bayreuth, Erlangen und Ingolstadt geplant. So haben sich laut Polizei in Erlangen etwa 160 Friedensdemonstranten versammelt.

Am Montag geht die Friedensbewegung unter anderem in Nürnberg und Landshut auf die Straße.