Ostermärsche: Auch in Bayern mehrere Kundgebungen

Mehrere Hundert Menschen sind bei den traditionellen Ostermärschen in Bayern auf die Straße gegangen. Über das verlängerte Osterwochenende fanden in ganz Deutschland rund 100 geplante Versammlungen statt.

Die im Freistaat größten Ostermärsche gab es in München und Nürnberg. In der Landeshauptstadt zählten die Beamten am Samstag 800 Menschen. In Nürnberg seien es am Montag rund 900 gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Zehntausende kritisieren weltweite Aufrüstungspläne

Zentrale Forderungen bei den Versammlungen waren die Abrüstung und Initiativen gegen den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten, wie das Netzwerk Friedenskooperative mitteilte. Organisiert wurden die Demonstrationen von Friedensinitiativen, Gewerkschaften sowie christlichen und linken Gruppen.

Bundesweit nahmen mehrere zehntausend Menschen an den Veranstaltungen teil. Im Vergleich zum Vorjahr waren das laut dem Netzwerk Friedenskooperative etwas mehr. Die Ostermärsche haben ein deutliches Signal für Frieden, Diplomatie und Abrüstung und gegen die Aufrüstungspläne der kommenden schwarz-roten Koalition gesetzt", erklärte Geschäftsführer Kristian Golla.

1961 erster Ostermarsch in München

Am Karfreitag 1960 startete erstmals von Hamburg, Bremen, Hannover und Braunschweig ein mehrtägiger Sternmarsch zum Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide, um gegen Atombomben zu protestieren. Ein Jahr später, 1961, demonstrierten in München erstmals Friedensaktivisten zu Ostern gegen Krieg und Aufrüstung.

Die Teilnehmerzahl lag Anfang der 1980er-Jahre im Zuge der Debatte über die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland bei mehreren hunderttausend. In den vergangenen Jahren beteiligten sich jeweils Tausende Friedensbewegte an den Aktionen.

