Ostermärsche: Alte Parolen mit neuer Aktualität

Der anhaltende Krieg in der Ukraine ist auch an Ostern ein bestimmendes Thema. Bei den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung wollen Demonstranten auf ihre Forderung nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen aufmerksam machen. Vor den Ostertagen gibt es bundesweit in mehr als 100 Städten Aktionen.

Engagement seit dem NATO-Doppelbeschluss

In einem unsanierten Altbau in der Münchner Isarvorstadt, im Friedensbüro, bereitet Brigitte Obermayer von der "Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit" den diesjährigen Münchner Ostermarsch vor. Die pensionierte Sozialpädagogin hat einen Ablaufplan erstellt, später wird sie noch alle Autos beladen und sie zum Marienplatz fahren, um die Demonstrantinnen auszustatten, mit Schildern und Transparenten. "Was auf den Transparenten stehen wird, ist doch klar", sagen Brigitte Obermayer und ihre Mitstreiter. "Verhandeln statt schießen", "Es gibt keinen gerechten Krieg", "Zukunft sichern, abrüsten" und "Frieden schaffen ohne Waffen!"

Seit dem NATO-Doppelbeschluss Ende der 1970er Jahre engagieren sich Brigitte Obermayer und Franz Iberl von der Münchner Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung. Mit dem NATO-Doppelbeschluss wurden in Westeuropa neue mit Atomsprengköpfen bestückte Mittelstreckenraketen stationiert. Das ist mittlerweile 41 Jahre her. Und seitdem marschieren sie jedes Jahr an Ostern. Seit dem Krieg in der Ukraine erhalten ihre alten Parolen eine neue Aktualität.

"Natürlich, man muss verhandeln, sonst führt man Krieg solange, bis die Ukraine kapituliert. Die Ukraine muss irgendwann kapitulieren und wenn sie schlau sind, dann verhandeln sie", ist Franz Iberl überzeugt. Allerdings glaubt er, werde die Frage nach Verhandlungen in Amerika und in Berlin entschieden. Denn das seien die entscheidenden Kriegsparteien, meint Julian Mühlfellner. Und: "Der Krieg in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den Machtinteressen Russlands und den Machtinteressen der USA." Julian Mühlfellner ist Anfang 20 und demonstriert erst seit vergangenem Jahr mit.

Krieg bleibt durch Erzählungen der Eltern und Großeltern präsent

Franz Iberl und Brigitte Obermayer fühlen sich seit dem Krieg in der Ukraine in ihren Positionen bestätigt. "Was ist denn die Alternative zum Verhandeln? Die Alternative ist Krieg - und Frauen verlieren Kriege immer", sagt Brigitte Obermayer. Für sie ist die Produktion von Waffen an sich ein Problem. "Wenn wir es im 21. Jahrhundert nicht schaffen, damit aufzuhören, dann geht es weiter und weiter", befürchtet sie. "Es kann nicht sein, dass wir so weiterwirtschaften."

Brigitte Obermayer bezeichnet sich selbst als Kriegskind. Ihr Vater sei im Zweiten Weltkrieg in Russland gewesen, sie erinnere sich noch genau an die vielen Flüchtlinge nach dem Krieg. "Ich kann mich an Situationen erinnern, die grauenvoll waren, und ich möchte nicht, dass das wieder passiert", sagt Brigitte Obermayer. "Ich habe in Trümmern gespielt", erinnert sich auch Franz Iberl zurück an seine Kindheit. Ruinengrundstücke seien damals für ihn wie Abenteuerspielplätze gewesen. In den 1960er Jahren gehörten Kriegsversehrte zum Stadtbild dazu. Durch die Erzählungen von Eltern und Großeltern blieb der Krieg präsent.

Rechte machen sich Slogans der Friedensbewegung zu eigen

Thomas Rödl wurde auf die Ostermärsche aufmerksam, nachdem er den Kriegsdienst verweigert hatte. Mit "Frieden schaffen ohne Waffen", fasst er seine Position zusammen. "Wir sind für eine allgemeine Abrüstung." Aber nun ist mit dem Ukraine-Krieg wieder ein Krieg da und ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Brigitte Obermayer kritisiert, dass sich plötzlich rechte Gruppierungen die Slogans der alten Friedensbewegung auf die Fahnen schreiben. "Die AfD ist für mich keine Friedenspartei und auch keine Partei, für die ich mich in irgendeiner Form verwenden möchte."

Thomas Rödl ärgert sich außerdem, dass sein Engagement immer wieder als prorussisch diffamiert wird. Seit 50 Jahren, seit er sich auf Demonstrationen engagiere, werde er angegriffen, erzählt Tobias Rödl. "Unter Hitler wärt ihr alle in der Gaskammer gelandet" und "Dachau gibt's noch" hat er in den 1970ern zu hören bekommen. "Jetzt ist die Stimmung vergleichsweise liberal", meint Rödl. Trotzdem bekommt er heute noch zu hören: "Geh erst mal arbeiten", "Lass Dir erst einmal die Haare schneiden" oder "Kommunist, geh doch nach Moskau".

Cancel Culture - statt Diskussion. Diskussion darüber, wie Frieden langfristig - und für die Ukraine möglichst bald - erreicht werden kann. Es bleibt abzuwarten, wie viele Menschen dieses Jahr tatsächlich auf die Ostermärsche gehen werden. Denn schnell können Demonstrationen "gekapert" werden, etwa von rechts. Viele sind offenbar auch verunsichert, ob und wie sie ihre Friedenssehnsucht äußern sollen, die noch etwas anderes sein kann als Solidarität mit der Ukraine. Um die öffentliche Diskussionskultur rings um den Frieden ist es nicht zum Besten bestellt.

