Ostermärsche: 300 Menschen in Mittelfranken auf der Straße

Unter dem Motto "Die Waffen nieder" sind in Erlangen und Ansbach insgesamt 310 Menschen im Rahmen der Ostermärsche auf die Straße gegangen. Laut Angaben der Polizei versammelten sich in Erlangen 160 und in Ansbach 110 Personen. Laut Aufruf des Friedensforums Nürnberg haben sich die Teilnehmer dafür eingesetzt, Konflikte weltweit "diplomatisch zu lösen". Ebenso verurteilen die Organisatoren den "völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine" auf Schärfste. Der Krieg würde den Menschen unsägliches Leid zufügen und das Land verwüsten.

Friedensforum lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab

Im Zuge des Angriffskriegs drohe eine "Eskalation bis zum Atomkrieg", befürchtet das Friedensforum. Dennoch seien Waffenlieferungen an die Ukraine laut Friedensforum kontraproduktiv. Vielmehr sollten Rüstungsausgaben für "sinnvolle zivile Zwecke umgewidmet werden", heißt es in dem Aufruf zum Ostermarsch.

Die Ukraine hatte die Bundesregierung wiederholt aufgefordert, auch schwere Waffen zu liefern. So forderte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine schnelle Zusage für weitere deutsche Waffenlieferungen. "Ich hoffe, dass Scholz eine positive Entscheidung fällt", sagte Kuleba der ARD. Argumente gegen eine Lieferung der geforderten Waffen seien nicht stichhaltig. Bundeskanzler Scholz will nun insgesamt zwei Milliarden Euro an weiteren Militärhilfen bereitstellen. Davon sollen deutlich mehr als eine Milliarde Euro an die Ukraine gehen, wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr.

Ostermarsch fordert "Friedensvertrag" für Europas Sicherheit

Die Friedensinitiative fordert daher einen "Friedensvertrag", der ein "Einstieg in ein Konzept der gemeinsamen Sicherheit in Europa sein" könne. Laut Friedensforum seien die Ängste Russlands vor einer NATO-Osterweiterung "genauso ernst zu nehmen wie die Bedrohungsängste in vielen Nachbarländern Russlands". In diesem Klima müsse der Initiative zufolge der "Einstieg in ein neues Wettrüsten verhindert werden". Die beiden Versammlungen waren der Auftakt der mittelfränkischen Ostermärsche. Für den kommenden Montag ruft das Friedensforum zu einer Kundgebung in Fürth und einer großen Demonstration in Nürnberg auf.