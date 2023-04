Osterlamm mal anders: Zunge, Backen und Hirn

Von der Schnauze bis zum Schwanz

Die Zeit der Schlachtschüssel oder Sauren Kutteln sei allerdings vorbei, sagt Michael Meier. Leicht muss die Innereienküche sein, kreativ und auch ein bisschen exotisch. Feinschmecker- statt Hausmannskost. Die Gäste finden es sinnvoll, das ganze Tier zu verwerten, auch deshalb lassen sie sich auf die moderne Innereien-Küche ein. "Nose to Tail“, also: von der Schnauze bis zum Schwanz, das ist das Motto. Dafür braucht es allerdings ein gehöriges Maß an Kochkunst, sagt Christian Loos. "Ein Filet braten kann jeder. Aber bei Innereien muss ich Know-How haben: Was muss ich weg schneiden, wo sind die Adern, wo die Häute, wie lange muss ich das Organ kochen usw. usw.?“

Lammhirn paniert und gebraten

Das Lammhirn bereitet Christian Loos klassisch zu: erst wird es paniert und dann gebraten. Die krosse Panade gibt den Geschmack – als Kontrapunkt zum fluffigen Inhalt der handtellergroßen Bällchen. Die schaumige Konsistenz von Hirn muss man mögen, sagt Michael Meier. „Mich überrascht es immer wieder, aber wenn wir so besondere Sachen wie Hirn oder Leber auf der Karte haben – das geht richtig gut.“ Einige Gäste kommen extra wegen der Innereien nach Hilzhofen. Neben Lamm gibt es auch Spezialitäten vom Hirsch, Schwein und Rind.