Ostergottesdienste aus Mittelfranken zuhause erleben

Wer derzeit nicht in die Kirche möchte oder kann, muss dennoch nicht auf einen Gottesdienst an den Osterfeiertagen verzichten. Von zuhause aus beim Kirchgang dabei zu sein – diese Möglichkeit bieten zahlreiche Gemeinden. Um zu wissen, ob die eigene Gemeinde einen Livestream anbietet, lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Webseite der Kirchengemeinden. Hier eine Auswahl an Angeboten für einen Ostergottesdienst in den eigenen vier Wänden:

Die katholische Kirche in Nürnberg und ihre Angebote über Ostern:

Der Seelsorgebereich Nürnberg Nord-Ost bietet für jeden Tag der Kar- und Osterwoche einen Online-Gottesdienst auf seinem Youtube-Kanal an.

St. Martin Katzwang: Feier der Osternacht am Samstag, 3. April 2021, 20.00 Uhr im Livestream

St. Stefan: Osternacht als Wortgottesfeier am Ostersonntag, 4. April um 5.30 Uhr im Livestream. Die Zugänge dazu befinden sich auf den jeweiligen Homepages.

Das Kindergottesdienst-Team von Heilig Kreuz Nürnberg bietet gemeinsam mit St. Wolfgang und St. Bonifaz einen Online-Kreuzweg für Kinder. Ebenfalls in Heilig Kreuz findet am Ostersonntag um 6.00 Uhr eine Auferstehungsfeier mit Speisensegnung und am Ostermontag um 10.00 Uhr eine Eucharistiefeier mit Livestream statt.

St. Wunibald feiert den Ostersonntag um 10.15 Uhr im Livestream.

St. Wolfgang: die Osternacht am Karsamstag, 4. April um 20.00 Uhr in deutscher und spanischer Sprache im Live-Stream.

Pfarrei St. Johannes in Oberasbach: alle Gottesdienste im Live-Stream auf ihre Facebook-Seite

St. Michael: Gottesdienste im Live-Stream über Facebook

St. Anton: Telefongottesdiensten an Gründonnerstag um 18.30 Uhr, am Karfreitag um 11.00 und um 15.00 Uhr sowie am 4. April um 6.00 Uhr Auferstehungsfeier. Informationen dazu befinden sich auf der Homepage.

Kar- und Ostertage (in) Action bieten das Jugendreferat der Katholischen Stadtkirche und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Über sogenannte Actionbounds – eine digitale Schnitzeljagd – können alle ortunabhängig die Botschaft der drei österlichen Tage erleben.

Digitale Angebote der evangelischen Kirche in Nürnberg

Auch die evangelische Kirche setzt in diesem Jahr vor allem auf digitale Angebote. Diese reichen vom Kinder- und Familiengottesdienst, über interaktive Abendmahlsandachten bis hin zum Livestream:

St. Sebald: Karfreitagsgottesdienst mit Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern um 10.00 Uhr im Live-Stream.

St. Egidien: am Ostersonntag ab 12.00 Uhr Stille Stunde im Live-Stream.

St. Lorenz: Karfreitagsgottesdienst (2.4., 10.00 Uhr) und Osternacht (3.4., 21.00 Uhr) im Live-Stream.

Mit "Ostern daheim" bietet die Altenheimseelsorge Nürnberg-Nord zudem einen Audio-Ostergottesdienst zum Mitfeiern an, der direkt heruntergeladen werden kann.

Ob und wie die Gottesdienste übertragen werden, findet sich auf den Internetseiten der jeweiligen Pfarrgemeinde.